В ЕС призвали пожаловаться на США

Spiegel: США и ЕС не удастся договориться об изменении американского закона по снижению инфляции

04 декабря 2022 в 16:25 Размер текста - 17 +

В ЕС хотят подать в суд на США из-за их закона о снижении инфляции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Брюсселю нужно подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) на США из-за американской политики субсидирования. Так считает председатель комитета по торговле в Европарламенте Бернд Ланге. «На переговорах между ЕС и США не удастся согласовать изменения в реализации IRA (американского Акта о снижении инфляции — при. URA.RU). Я считаю необходимым, чтобы ЕС в ближайшие месяцы подал жалобу в ВТО», — пояснил председатель. Его слова приводит Spiegel. В настоящий момент цены на энергоносители в Европе в 10 раз превышают таковые в США. Ранее телеканал CNBC сообщал, что Евросоюз восстал против США из-за решения президента Джо Байдена ввести закон о снижении инфляции. Беспокойство ЕС связано с налоговыми льготами на произведенные в Северной Америке энергоносители.

Брюсселю нужно подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) на США из-за американской политики субсидирования. Так считает председатель комитета по торговле в Европарламенте Бернд Ланге. «На переговорах между ЕС и США не удастся согласовать изменения в реализации IRA (американского Акта о снижении инфляции — при. URA.RU). Я считаю необходимым, чтобы ЕС в ближайшие месяцы подал жалобу в ВТО», — пояснил председатель. Его слова приводит Spiegel. В настоящий момент цены на энергоносители в Европе в 10 раз превышают таковые в США. Ранее телеканал CNBC сообщал, что Евросоюз восстал против США из-за решения президента Джо Байдена ввести закон о снижении инфляции. Беспокойство ЕС связано с налоговыми льготами на произведенные в Северной Америке энергоносители.