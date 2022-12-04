В ЕС призвали пожаловаться на США

Spiegel: США и ЕС не удастся договориться об изменении американского закона по снижению инфляции
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Флаг Евросоюза. Екатеринбург, евросоюз, флаг евросоюза
В ЕС хотят подать в суд на США из-за их закона о снижении инфляции Фото:

Брюсселю нужно подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) на США из-за американской политики субсидирования. Так считает председатель комитета по торговле в Европарламенте Бернд Ланге.

«На переговорах между ЕС и США не удастся согласовать изменения в реализации IRA (американского Акта о снижении инфляции — при. URA.RU). Я считаю необходимым, чтобы ЕС в ближайшие месяцы подал жалобу в ВТО», — пояснил председатель. Его слова приводит Spiegel. В настоящий момент цены на энергоносители в Европе в 10 раз превышают таковые в США.

Ранее телеканал CNBC сообщал, что Евросоюз восстал против США из-за решения президента Джо Байдена ввести закон о снижении инфляции. Беспокойство ЕС связано с налоговыми льготами на произведенные в Северной Америке энергоносители.

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Брюсселю нужно подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) на США из-за американской политики субсидирования. Так считает председатель комитета по торговле в Европарламенте Бернд Ланге. «На переговорах между ЕС и США не удастся согласовать изменения в реализации IRA (американского Акта о снижении инфляции — при. URA.RU). Я считаю необходимым, чтобы ЕС в ближайшие месяцы подал жалобу в ВТО», — пояснил председатель. Его слова приводит Spiegel. В настоящий момент цены на энергоносители в Европе в 10 раз превышают таковые в США. Ранее телеканал CNBC сообщал, что Евросоюз восстал против США из-за решения президента Джо Байдена ввести закон о снижении инфляции. Беспокойство ЕС связано с налоговыми льготами на произведенные в Северной Америке энергоносители.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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