Минобороны сообщило об успехе России на самом болезненном для ВСУ участке фронта

Минобороны: ВС России успешно наступают в районе Артемовска

04 декабря 2022 в 17:09 Размер текста - 17 +

ВС России наступают в районе Артемовска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска успешно ведут наступление в районе Артемовска Донецкой Народной Республики, сообщили в Министерстве обороны РФ. Ранее президент Украины Владимир Зеленский называл этот участок самым болезненным для ВСУ. «[Идут] успешные наступательные действия в районе города Артемовск Донецкой Народной Республики. В результате применения огнестрельного оружия и действий российских войск за сутки по рецепту изъятия более 50-ти украинских военнослужащих и шести боевых бронированных машин ВСУ», — сообщили в Минобороны во время брифинга. Ранее Зеленский заявлял, что для ВСУ наиболее горячими и болезненными участками фронта являются Артемовск и Соледар. По его словам, украинские военные укрепляли там свои позиции. В Минобороны РФ также сообщали, что Артемовск является одним из самых активных мест столкновения. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Ее целью объявлена помощь жителям Донбасса.

Российские войска успешно ведут наступление в районе Артемовска Донецкой Народной Республики, сообщили в Министерстве обороны РФ. Ранее президент Украины Владимир Зеленский называл этот участок самым болезненным для ВСУ. «[Идут] успешные наступательные действия в районе города Артемовск Донецкой Народной Республики. В результате применения огнестрельного оружия и действий российских войск за сутки по рецепту изъятия более 50-ти украинских военнослужащих и шести боевых бронированных машин ВСУ», — сообщили в Минобороны во время брифинга. Ранее Зеленский заявлял, что для ВСУ наиболее горячими и болезненными участками фронта являются Артемовск и Соледар. По его словам, украинские военные укрепляли там свои позиции. В Минобороны РФ также сообщали, что Артемовск является одним из самых активных мест столкновения. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Ее целью объявлена помощь жителям Донбасса.