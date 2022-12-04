Минобороны сообщило об успехе России на самом болезненном для ВСУ участке фронта

Российские войска успешно ведут наступление в районе Артемовска Донецкой Народной Республики, сообщили в Министерстве обороны РФ. Ранее президент Украины Владимир Зеленский называл этот участок самым болезненным для ВСУ.
«[Идут] успешные наступательные действия в районе города Артемовск Донецкой Народной Республики. В результате применения огнестрельного оружия и действий российских войск за сутки по рецепту изъятия более 50-ти украинских военнослужащих и шести боевых бронированных машин ВСУ», — сообщили в Минобороны во время брифинга.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Ее целью объявлена помощь жителям Донбасса.
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Российские войска успешно ведут наступление в районе Артемовска Донецкой Народной Республики, сообщили в Министерстве обороны РФ. Ранее президент Украины Владимир Зеленский называл этот участок самым болезненным для ВСУ. «[Идут] успешные наступательные действия в районе города Артемовск Донецкой Народной Республики. В результате применения огнестрельного оружия и действий российских войск за сутки по рецепту изъятия более 50-ти украинских военнослужащих и шести боевых бронированных машин ВСУ», — сообщили в Минобороны во время брифинга. Ранее Зеленский заявлял, что для ВСУ наиболее горячими и болезненными участками фронта являются Артемовск и Соледар. По его словам, украинские военные укрепляли там свои позиции. В Минобороны РФ также сообщали, что Артемовск является одним из самых активных мест столкновения. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Ее целью объявлена помощь жителям Донбасса.