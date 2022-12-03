По поручению губернатора в ХМАО на лечение приедут жители ДНР

Губернатор Югры Наталья Комарова дала поручение окружному депздраву и партии «Единая Россия» организовать приезд жителей Донецкой Народной республики, нуждающихся в медицинской помощи. Об этом стало известно по итогам встречи с гражданами, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежи ХМАО.
«Нужно собрать людей, нуждающихся в медицинской помощи, в том числе брата заявительницы. Далее с поддержкой и содействием Министерства обороны авиационным бортом доставить их в Югру для лечения», — сказала Комарова.
С просьбой о помощи к главе округа обратилась Ирина Тараненко из ЯНАО. Ее брат живет в Макеевке, мужчине требуется замена тазобедренного сустава.
Замдиректора депсвязей Александр Пономаренко подтвердил готовность волонтеров Гумкорпуса организовать сопровождение граждан. Прием жителей был посвящен годовщине основания партии «Единая Россия».
Ранее сообщалось, что жители Макеевки, прошедшие лечение в Сургуте, отправились в ДНР. Им оказали помощь, которую не могли получить в Донецке из-за нехватки узких специалистов и необходимого оборудования.
О начале спецоперации на территории Украины было объявлено 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин принял решение провести демилитаризацию и денацификацию Украины.
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