Из ХМАО отправляются в Донбасс жители Макеевки, прошедшие лечение в Сургуте. Об этом сообщает руководитель общественной приемной партии «Единая Россия» Кирилл Медведев.
«Здесь, в Югре, люди получили необходимую помощь, которую не могли получить в Донецке по ряду причин. Медицина в Донецке сильная, но сейчас там не хватает узких специалистов и необходимого оборудования для выполнения сложных операций», — рассказал Медведев корреспонденту URA.RU в телефонном разговоре.
Жители Донбасса прибыли в Сургут самолетом Минобороны для прохождения высокотехнологичного лечения. В основном, жители Макеевки нуждались в операциях различного характера на суставах.
Девять пациентов закончили лечение в клиниках Сургута и отправляются домой. По маршруту следования их будут сопровождать волонтеры «Единой России».
Ранее URA.RU рассказало, что с эвакуированными жителями Донбасса, проходящими лечение в ХМАО встретилась губернатор округа Наталья Комарова. Также пациенты получили возможность проголосовать на референдуме о вхождении Донбасса в состав России, проходившие с 23 по 27 сентября.
О спецоперации на территории Украины объявили 24 февраля. ВСУ обстреливали мирных жителей Донбасса на протяжении восьми лет, после чего президент РФ Владимир Путин принял решение провести демилитаризацию и денацификацию Украины.
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