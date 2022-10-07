Жители Донбасса прошли лечение в ХМАО

Жители Макеевки отправляются в Донбасс, после лечения в клиниках Сургута

08 октября 2022 в 03:45 Размер текста - 17 +

Медучреждения Сургута оказали помощь десяткам жителей Макеевки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из ХМАО отправляются в Донбасс жители Макеевки, прошедшие лечение в Сургуте. Об этом сообщает руководитель общественной приемной партии «Единая Россия» Кирилл Медведев. «Здесь, в Югре, люди получили необходимую помощь, которую не могли получить в Донецке по ряду причин. Медицина в Донецке сильная, но сейчас там не хватает узких специалистов и необходимого оборудования для выполнения сложных операций», — рассказал Медведев корреспонденту URA.RU в телефонном разговоре. Жители Донбасса прибыли в Сургут самолетом Минобороны для прохождения высокотехнологичного лечения. В основном, жители Макеевки нуждались в операциях различного характера на суставах. Девять пациентов закончили лечение в клиниках Сургута и отправляются домой. По маршруту следования их будут сопровождать волонтеры «Единой России». Ранее URA.RU рассказало, что с эвакуированными жителями Донбасса, проходящими лечение в ХМАО встретилась губернатор округа Наталья Комарова. Также пациенты получили возможность проголосовать на референдуме о вхождении Донбасса в состав России, проходившие с 23 по 27 сентября. О спецоперации на территории Украины объявили 24 февраля. ВСУ обстреливали мирных жителей Донбасса на протяжении восьми лет, после чего президент РФ Владимир Путин принял решение провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

Из ХМАО отправляются в Донбасс жители Макеевки, прошедшие лечение в Сургуте. Об этом сообщает руководитель общественной приемной партии «Единая Россия» Кирилл Медведев. «Здесь, в Югре, люди получили необходимую помощь, которую не могли получить в Донецке по ряду причин. Медицина в Донецке сильная, но сейчас там не хватает узких специалистов и необходимого оборудования для выполнения сложных операций», — рассказал Медведев корреспонденту URA.RU в телефонном разговоре. Жители Донбасса прибыли в Сургут самолетом Минобороны для прохождения высокотехнологичного лечения. В основном, жители Макеевки нуждались в операциях различного характера на суставах. Девять пациентов закончили лечение в клиниках Сургута и отправляются домой. По маршруту следования их будут сопровождать волонтеры «Единой России». Ранее URA.RU рассказало, что с эвакуированными жителями Донбасса, проходящими лечение в ХМАО встретилась губернатор округа Наталья Комарова. Также пациенты получили возможность проголосовать на референдуме о вхождении Донбасса в состав России, проходившие с 23 по 27 сентября. О спецоперации на территории Украины объявили 24 февраля. ВСУ обстреливали мирных жителей Донбасса на протяжении восьми лет, после чего президент РФ Владимир Путин принял решение провести демилитаризацию и денацификацию Украины.