07 октября 2022
06 октября 2022

Жители Донбасса прошли лечение в ХМАО

Жители Макеевки отправляются в Донбасс, после лечения в клиниках Сургута
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, поликлиника, медик, больница, машина скорой помощи, медицина
Медучреждения Сургута оказали помощь десяткам жителей Макеевки Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Из ХМАО отправляются в Донбасс жители Макеевки, прошедшие лечение в Сургуте. Об этом сообщает руководитель общественной приемной партии «Единая Россия» Кирилл Медведев.

«Здесь, в Югре, люди получили необходимую помощь, которую не могли получить в Донецке по ряду причин. Медицина в Донецке сильная, но сейчас там не хватает узких специалистов и необходимого оборудования для выполнения сложных операций», — рассказал Медведев корреспонденту URA.RU в телефонном разговоре.

Жители Донбасса прибыли в Сургут самолетом Минобороны для прохождения высокотехнологичного лечения. В основном, жители Макеевки нуждались в операциях различного характера на суставах.

Девять пациентов закончили лечение в клиниках Сургута и отправляются домой. По маршруту следования их будут сопровождать волонтеры «Единой России».

Ранее URA.RU рассказало, что с эвакуированными жителями Донбасса, проходящими лечение в ХМАО встретилась губернатор округа Наталья Комарова. Также пациенты получили возможность проголосовать на референдуме о вхождении Донбасса в состав России, проходившие с 23 по 27 сентября.

О спецоперации на территории Украины объявили 24 февраля. ВСУ обстреливали мирных жителей Донбасса на протяжении восьми лет, после чего президент РФ Владимир Путин принял решение провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

Из ХМАО отправляются в Донбасс жители Макеевки, прошедшие лечение в Сургуте. Об этом сообщает руководитель общественной приемной партии «Единая Россия» Кирилл Медведев. «Здесь, в Югре, люди получили необходимую помощь, которую не могли получить в Донецке по ряду причин. Медицина в Донецке сильная, но сейчас там не хватает узких специалистов и необходимого оборудования для выполнения сложных операций», — рассказал Медведев корреспонденту URA.RU в телефонном разговоре. Жители Донбасса прибыли в Сургут самолетом Минобороны для прохождения высокотехнологичного лечения. В основном, жители Макеевки нуждались в операциях различного характера на суставах. Девять пациентов закончили лечение в клиниках Сургута и отправляются домой. По маршруту следования их будут сопровождать волонтеры «Единой России». Ранее URA.RU рассказало, что с эвакуированными жителями Донбасса, проходящими лечение в ХМАО встретилась губернатор округа Наталья Комарова. Также пациенты получили возможность проголосовать на референдуме о вхождении Донбасса в состав России, проходившие с 23 по 27 сентября. О спецоперации на территории Украины объявили 24 февраля. ВСУ обстреливали мирных жителей Донбасса на протяжении восьми лет, после чего президент РФ Владимир Путин принял решение провести демилитаризацию и денацификацию Украины.
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