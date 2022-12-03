В Тюмени ищут 72-летнего мужчину. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза-Алерт».
«Мужчина вышел из дома, расположенного по улице Демьяна Бедного, 4 декабря. Дальнейшее его местоположение неизвестно», — говорится в ориентировке.
Мужчина был одет в черную кожаную куртку с коричневым меховым воротником, черные штаны, дутики и шапку. Если появится информация о местонахождении пенсионера, волонтеры просят звонить на телефон горячей линии 8-800-700-54-52 или инфоргам по номерам 8-922-005-95-59 (Екатерина) и 8-922-266-98-74 (Мария).
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени двое суток не могут найти 63-летнюю женщину. Она ушла из дома по улице Республики 26 ноября утром.
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