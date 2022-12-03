03 декабря 2022
02 декабря 2022
01 декабря 2022

В Тюмени пропал пенсионер. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, пенсионер, зима, горсад, парк, дедушка, пенсия, прогулка в парке
В Тюмени ищут мужчину 1950 года рождения Фото:

В Тюмени ищут 72-летнего мужчину. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза-Алерт».

«Мужчина вышел из дома, расположенного по улице Демьяна Бедного, 4 декабря. Дальнейшее его местоположение неизвестно», — говорится в ориентировке.

Мужчина был одет в черную кожаную куртку с коричневым меховым воротником, черные штаны, дутики и шапку. Если появится информация о местонахождении пенсионера, волонтеры просят звонить на телефон горячей линии 8-800-700-54-52 или инфоргам по номерам 8-922-005-95-59 (Екатерина) и 8-922-266-98-74 (Мария).

Фото: Поисковый отряд «Лиза-Алерт»

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени двое суток не могут найти 63-летнюю женщину. Она ушла из дома по улице Республики 26 ноября утром.

Все главные новости Тюменской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii 

В Тюмени ищут 72-летнего мужчину. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза-Алерт». «Мужчина вышел из дома, расположенного по улице Демьяна Бедного, 4 декабря. Дальнейшее его местоположение неизвестно», — говорится в ориентировке. Мужчина был одет в черную кожаную куртку с коричневым меховым воротником, черные штаны, дутики и шапку. Если появится информация о местонахождении пенсионера, волонтеры просят звонить на телефон горячей линии 8-800-700-54-52 или инфоргам по номерам 8-922-005-95-59 (Екатерина) и 8-922-266-98-74 (Мария). Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени двое суток не могут найти 63-летнюю женщину. Она ушла из дома по улице Республики 26 ноября утром.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...