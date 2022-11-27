Женщина ушла из дома, расположенного на улице Республики
В Тюмени двое суток не могут найти 63-летнюю женщину. Информацию об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Белая сова».
«Ганжа Елена Владимировна, 1959 года рождения. 26 ноября утром ушла из дома по улице Республики», — говорится в ориентировке поисковиков.
Информацию о пропавшей можно сообщить по номеру 112. Также сведения принимают волонтеры — 8-932-32-39-911.
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