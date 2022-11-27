27 ноября 2022
26 ноября 2022
25 ноября 2022

В Тюмени двое суток ищут пропавшую пенсионерку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пешеходы. Тюмень, прохожие, пешеходы, улица республики
Женщина ушла из дома, расположенного на улице Республики Фото:

В Тюмени двое суток не могут найти 63-летнюю женщину. Информацию об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Белая сова».

«Ганжа Елена Владимировна, 1959 года рождения. 26 ноября утром ушла из дома по улице Республики», — говорится в ориентировке поисковиков.

Информацию о пропавшей можно сообщить по номеру 112. Также сведения принимают волонтеры — 8-932-32-39-911.

Фото:

Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii 

В Тюмени двое суток не могут найти 63-летнюю женщину. Информацию об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Белая сова». «Ганжа Елена Владимировна, 1959 года рождения. 26 ноября утром ушла из дома по улице Республики», — говорится в ориентировке поисковиков. Информацию о пропавшей можно сообщить по номеру 112. Также сведения принимают волонтеры — 8-932-32-39-911.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...