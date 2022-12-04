По факту обрушения дома в Нижневартовске возбудили уголовное дело

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По факту взрыва газа в многоквартирном доме Нижневартовска возбудили уголовное дело (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

По факту взрыва газового баллона в жилом многоквартирном доме Нижневартовска возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СК РФ по Югре.

«Следственным отделом по городу Нижневартовску следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по причинению смерти по неосторожности», — уточнили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале.

Взрыв газа в доме Нижневартовска случился 4 декабря. На месте работают спасатели. К вечеру того же дня известно о 4 погибших и как минимум 10 пострадавших. Наиболее вероятной версией власти назвали взрыв газового баллона.

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По факту взрыва газового баллона в жилом многоквартирном доме Нижневартовска возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СК РФ по Югре. «Следственным отделом по городу Нижневартовску следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по причинению смерти по неосторожности», — уточнили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Взрыв газа в доме Нижневартовска случился 4 декабря. На месте работают спасатели. К вечеру того же дня известно о 4 погибших и как минимум 10 пострадавших. Наиболее вероятной версией власти назвали взрыв газового баллона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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