По факту обрушения дома в Нижневартовске возбудили уголовное дело

По факту взрыва газа в многоквартирном доме Нижневартовска возбудили уголовное дело (архивное фото)
новость из сюжетаВ жилом доме Нижневартовска взорвался газ
По факту взрыва газового баллона в жилом многоквартирном доме Нижневартовска возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СК РФ по Югре.
«Следственным отделом по городу Нижневартовску следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по причинению смерти по неосторожности», — уточнили в ведомстве. Сообщение
Взрыв газа в доме Нижневартовска случился 4 декабря. На месте работают спасатели. К вечеру того же дня известно о 4 погибших и как минимум 10 пострадавших. Наиболее вероятной версией власти назвали взрыв газового баллона.
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