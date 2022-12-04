По факту обрушения дома в Нижневартовске возбудили уголовное дело

04 декабря 2022 в 19:35 Размер текста - 17 +

По факту взрыва газа в многоквартирном доме Нижневартовска возбудили уголовное дело (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ По факту взрыва газового баллона в жилом многоквартирном доме Нижневартовска возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СК РФ по Югре. «Следственным отделом по городу Нижневартовску следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по причинению смерти по неосторожности», — уточнили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Взрыв газа в доме Нижневартовска случился 4 декабря. На месте работают спасатели. К вечеру того же дня известно о 4 погибших и как минимум 10 пострадавших. Наиболее вероятной версией власти назвали взрыв газового баллона.

По факту взрыва газового баллона в жилом многоквартирном доме Нижневартовска возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СК РФ по Югре. «Следственным отделом по городу Нижневартовску следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по причинению смерти по неосторожности», — уточнили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Взрыв газа в доме Нижневартовска случился 4 декабря. На месте работают спасатели. К вечеру того же дня известно о 4 погибших и как минимум 10 пострадавших. Наиболее вероятной версией власти назвали взрыв газового баллона.