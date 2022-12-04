Представитель Эрдогана: конец мировому конфликту положит глобальная сделка между РФ и Западом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг турции, турция, флаг
С начала конфликта на Украине в мире началась «холодная война», подчеркивает Al Jazeera Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

С начала конфликта на Украине в мире началась «холодная война» и она завершится только при условии новой глобальной сделки между РФ и Западом. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«То, что мы наблюдаем сегодня, это „холодная война 2.0“, и она началась с конфликта на Украине. Вероятно, она будет продолжаться другими методами: симметричной или гибридной войной. Возможно, так будет продолжаться до тех пор, пока ключевые стороны не установят параметры новой глобальной сделки», — отметил Калын в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera. Под сторонами представитель имеет в виду Россию и страны Запада.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не хотят обрубать все отношения с Россией.

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С начала конфликта на Украине в мире началась «холодная война» и она завершится только при условии новой глобальной сделки между РФ и Западом. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. «То, что мы наблюдаем сегодня, это „холодная война 2.0“, и она началась с конфликта на Украине. Вероятно, она будет продолжаться другими методами: симметричной или гибридной войной. Возможно, так будет продолжаться до тех пор, пока ключевые стороны не установят параметры новой глобальной сделки», — отметил Калын в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera. Под сторонами представитель имеет в виду Россию и страны Запада. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не хотят обрубать все отношения с Россией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...