Глава ЯНАО выразил соболезнования пострадавшим от взрыва в Нижневартовске

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В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов выразил соболезнования родным и близким, погибших и пострадавшим во время взрыва многоквартирного дома в Нижневартовске. Об этом губернатор рассказал на своей личной странице в telegram-канале.

«Сегодня у наших соседей случилось большое несчастье — взрыв газа в жилом доме в Нижневартовске. Погибли люди. От всех ямальцев хочу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким тех, чьи жизни унесла эта трагедия, и пожелать скорейшего выздоровления каждому из пострадавших», — говорится в новости. Дмитрий Артюхов отметил, что Ямал готов оказать югорчанам любую необходимую помощь.

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Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов выразил соболезнования родным и близким, погибших и пострадавшим во время взрыва многоквартирного дома в Нижневартовске. Об этом губернатор рассказал на своей личной странице в telegram-канале. «Сегодня у наших соседей случилось большое несчастье — взрыв газа в жилом доме в Нижневартовске. Погибли люди. От всех ямальцев хочу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким тех, чьи жизни унесла эта трагедия, и пожелать скорейшего выздоровления каждому из пострадавших», — говорится в новости. Дмитрий Артюхов отметил, что Ямал готов оказать югорчанам любую необходимую помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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