Глава ЯНАО выразил соболезнования пострадавшим от взрыва в Нижневартовске

04 декабря 2022 в 22:13 Размер текста - 17 +

Артюхов предложил помощь властям ХМАО Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов выразил соболезнования родным и близким, погибших и пострадавшим во время взрыва многоквартирного дома в Нижневартовске. Об этом губернатор рассказал на своей личной странице в telegram-канале. «Сегодня у наших соседей случилось большое несчастье — взрыв газа в жилом доме в Нижневартовске. Погибли люди. От всех ямальцев хочу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким тех, чьи жизни унесла эта трагедия, и пожелать скорейшего выздоровления каждому из пострадавших», — говорится в новости. Дмитрий Артюхов отметил, что Ямал готов оказать югорчанам любую необходимую помощь.

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов выразил соболезнования родным и близким, погибших и пострадавшим во время взрыва многоквартирного дома в Нижневартовске. Об этом губернатор рассказал на своей личной странице в telegram-канале. «Сегодня у наших соседей случилось большое несчастье — взрыв газа в жилом доме в Нижневартовске. Погибли люди. От всех ямальцев хочу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким тех, чьи жизни унесла эта трагедия, и пожелать скорейшего выздоровления каждому из пострадавших», — говорится в новости. Дмитрий Артюхов отметил, что Ямал готов оказать югорчанам любую необходимую помощь.