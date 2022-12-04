Глава ЯНАО выразил соболезнования пострадавшим от взрыва в Нижневартовске

Артюхов предложил помощь властям ХМАО
новость из сюжетаВ жилом доме Нижневартовска взорвался газ
Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов выразил соболезнования родным и близким, погибших и пострадавшим во время взрыва многоквартирного дома в Нижневартовске. Об этом губернатор рассказал на своей личной странице в telegram-канале.
«Сегодня у наших соседей случилось большое несчастье — взрыв газа в жилом доме в Нижневартовске. Погибли люди. От всех ямальцев хочу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким тех, чьи жизни унесла эта трагедия, и пожелать скорейшего выздоровления каждому из пострадавших», — говорится в новости. Дмитрий Артюхов отметил, что Ямал готов оказать югорчанам любую необходимую помощь.
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