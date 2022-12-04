Власти Нижневартовска: есть вероятность дальнейшего обрушения дома, пострадавшего при взрыве

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Обрушение дома на Харьковской, 52а. Работа спасателей. Тюмень, квартира, обрушение дома
Власти Нижневартовска вызвали на место ЧП специалистов для оценки здания Фото:
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В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

Власти Нижневартовска заявили о возможном дальнейшем обрушении дома на улице Мира, в котором произошел взрыв. Об этом журналистам сообщил руководитель МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» Нижневартовска Вадим Татаренков.

«Вероятность обвала существует, крушения дальнейшего. Сейчас вызвали специалистов. Они в течение получаса подъедут и могут дать более точную информацию», — сообщил Татаренков.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной послужило обрушения нескольких подъездов жилого дома.

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Власти Нижневартовска заявили о возможном дальнейшем обрушении дома на улице Мира, в котором произошел взрыв. Об этом журналистам сообщил руководитель МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» Нижневартовска Вадим Татаренков. «Вероятность обвала существует, крушения дальнейшего. Сейчас вызвали специалистов. Они в течение получаса подъедут и могут дать более точную информацию», — сообщил Татаренков. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной послужило обрушения нескольких подъездов жилого дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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