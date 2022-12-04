Власти Нижневартовска: есть вероятность дальнейшего обрушения дома, пострадавшего при взрыве

04 декабря 2022 в 23:18 Размер текста - 17 +

Власти Нижневартовска вызвали на место ЧП специалистов для оценки здания Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ Власти Нижневартовска заявили о возможном дальнейшем обрушении дома на улице Мира, в котором произошел взрыв. Об этом журналистам сообщил руководитель МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» Нижневартовска Вадим Татаренков. «Вероятность обвала существует, крушения дальнейшего. Сейчас вызвали специалистов. Они в течение получаса подъедут и могут дать более точную информацию», — сообщил Татаренков. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной послужило обрушения нескольких подъездов жилого дома.

Власти Нижневартовска заявили о возможном дальнейшем обрушении дома на улице Мира, в котором произошел взрыв. Об этом журналистам сообщил руководитель МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» Нижневартовска Вадим Татаренков. «Вероятность обвала существует, крушения дальнейшего. Сейчас вызвали специалистов. Они в течение получаса подъедут и могут дать более точную информацию», — сообщил Татаренков. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной послужило обрушения нескольких подъездов жилого дома.