Власти Нижневартовска: есть вероятность дальнейшего обрушения дома, пострадавшего при взрыве

Власти Нижневартовска вызвали на место ЧП специалистов для оценки здания
новость из сюжетаВ жилом доме Нижневартовска взорвался газ
Власти Нижневартовска заявили о возможном дальнейшем обрушении дома на улице Мира, в котором произошел взрыв. Об этом журналистам сообщил руководитель МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» Нижневартовска Вадим Татаренков.
«Вероятность обвала существует, крушения дальнейшего. Сейчас вызвали специалистов. Они в течение получаса подъедут и могут дать более точную информацию», — сообщил Татаренков.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной послужило обрушения нескольких подъездов жилого дома.
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