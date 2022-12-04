Украине предрекли дефицит и «космические» цены на топливо из-за потолка цен на нефть РФ

05 декабря 2022 в 00:07 Размер текста - 17 +

Дефицит также спровоцирует высокие цены на нефть Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Введение Евросоюзом потолка цен на российскую нефть тяжело отразится на украинском рынке горючего, спровоцировав рост цен и серьезный дефицит топлива. Об этом заявил директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн. «Впереди два-три месяца турбулентности, пока европейский рынок не адаптируется сначала к нефти, а потом к нефтяным санкциям. А теперь, похоже, что эти санкции мы почувствовали первыми. Вопрос даже не в цене, а в наличии товара. Да, у нас есть все возможности привезти, главное, чтобы было что <…> Потому что мы получим и дефицит, и космические цены», — написал Куюн у себя на странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорация Meta, которая признана в РФ экстремистской). США и другие страны Запада начали вводить санкции в отношении РФ после начала спецоперации на Украине. В частности, Евросоюз согласовал ограничение цен на российское топливо на отметке 60 долларов за баррель, на что Россия поставила ультиматум странам, которые попытаются его применить. Аналитики считают, что решение G7 обострит отношения на рынке энергоресурсов. Британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен заявлял, что введение Западом предельной цены — это «выстрел себе в ногу». При этом Россия все равно сохранит большинство покупателей нефти, убеждены в Госдуме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Введение Евросоюзом потолка цен на российскую нефть тяжело отразится на украинском рынке горючего, спровоцировав рост цен и серьезный дефицит топлива. Об этом заявил директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн. «Впереди два-три месяца турбулентности, пока европейский рынок не адаптируется сначала к нефти, а потом к нефтяным санкциям. А теперь, похоже, что эти санкции мы почувствовали первыми. Вопрос даже не в цене, а в наличии товара. Да, у нас есть все возможности привезти, главное, чтобы было что <…> Потому что мы получим и дефицит, и космические цены», — написал Куюн у себя на странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорация Meta, которая признана в РФ экстремистской). США и другие страны Запада начали вводить санкции в отношении РФ после начала спецоперации на Украине. В частности, Евросоюз согласовал ограничение цен на российское топливо на отметке 60 долларов за баррель, на что Россия поставила ультиматум странам, которые попытаются его применить. Аналитики считают, что решение G7 обострит отношения на рынке энергоресурсов. Британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен заявлял, что введение Западом предельной цены — это «выстрел себе в ногу». При этом Россия все равно сохранит большинство покупателей нефти, убеждены в Госдуме.