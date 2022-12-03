Британский политик назвал решение Запада о потолке цен на российскую нефть «выстрелом в ногу»

Британский политик: Россия продаст свою нефть Китаю и Индии по рыночной цене

03 декабря 2022 в 21:42 Размер текста - 17 +

Потолок цен на нефть не навредит России, заявил Дэвид Куртен Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Решение западных стран о предельной цене на российскую нефть — это «выстрел себе в ногу». Об этом заявил британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен. «РФ просто продаст свою нефть Китаю и Индии по рыночной цене, в то время как западные страны снова выстрелят себе в ногу», — написал Куртен в twitter-аккаунте. Он добавил, что Россия смеется над потолком цен стран G7 и Европейского союза (ЕС) на нефть в 60 долларов за баррель. Политик отметил, что страны Запада считают, что потолок цен на нефть навредит России. Но это решение обернется крайне критическим исходом для экономики и людей западных стран. Ранее страны G7, ЕС и Австралия приняли решение, что баррель российской нефти будет стоить не выше 60 долларов. Ограничение вступит в силу с 5 декабря. Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в разговоре с URA.RU выразил мнение, что это решение G7 обострит отношения на рынке между производителями и покупателями нефти.

Решение западных стран о предельной цене на российскую нефть — это «выстрел себе в ногу». Об этом заявил британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен. «РФ просто продаст свою нефть Китаю и Индии по рыночной цене, в то время как западные страны снова выстрелят себе в ногу», — написал Куртен в twitter-аккаунте. Он добавил, что Россия смеется над потолком цен стран G7 и Европейского союза (ЕС) на нефть в 60 долларов за баррель. Политик отметил, что страны Запада считают, что потолок цен на нефть навредит России. Но это решение обернется крайне критическим исходом для экономики и людей западных стран. Ранее страны G7, ЕС и Австралия приняли решение, что баррель российской нефти будет стоить не выше 60 долларов. Ограничение вступит в силу с 5 декабря. Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в разговоре с URA.RU выразил мнение, что это решение G7 обострит отношения на рынке между производителями и покупателями нефти.