Пострадавших при взрыве в многоэтажке Нижневартовска санавиацией отправили в Сургут

Два самых тяжелых пострадавших при взрыве в многоквартирном доме в Нижневартовска отправлены санавиацией в ожоговый центр Сургута. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский в своем telegram-канале.
«Двое самых тяжелых пациентов транспортируются санитарной авиацией в ожоговый центр города Сургута. Ожоги — 85-90%», — сообщил Добровольский.
Еще две пострадавших проходят лечение в Нижневартовской окружной клинической больнице. Одна в отделении отделении реанимации, вторая — в нейрохирургическом.
Ранее URA.RU сообщало, что четверо пострадавших при взрыве газа доставлены в Нижневартовскую окружную больницу. Об этом в своем официальном telegram-канале сообщил директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский.
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