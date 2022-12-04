Пострадавших при взрыве в многоэтажке Нижневартовска санавиацией отправили в Сургут

05 декабря 2022 в 00:48 Размер текста - 17 +

У пациентов ожоги тела 85-90% Фото: Алексей Глазырин © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ Два самых тяжелых пострадавших при взрыве в многоквартирном доме в Нижневартовска отправлены санавиацией в ожоговый центр Сургута. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский в своем telegram-канале. «Двое самых тяжелых пациентов транспортируются санитарной авиацией в ожоговый центр города Сургута. Ожоги — 85-90%», — сообщил Добровольский. Еще две пострадавших проходят лечение в Нижневартовской окружной клинической больнице. Одна в отделении отделении реанимации, вторая — в нейрохирургическом. Ранее URA.RU сообщало, что четверо пострадавших при взрыве газа доставлены в Нижневартовскую окружную больницу. Об этом в своем официальном telegram-канале сообщил директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

Два самых тяжелых пострадавших при взрыве в многоквартирном доме в Нижневартовска отправлены санавиацией в ожоговый центр Сургута. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский в своем telegram-канале. «Двое самых тяжелых пациентов транспортируются санитарной авиацией в ожоговый центр города Сургута. Ожоги — 85-90%», — сообщил Добровольский. Еще две пострадавших проходят лечение в Нижневартовской окружной клинической больнице. Одна в отделении отделении реанимации, вторая — в нейрохирургическом. Ранее URA.RU сообщало, что четверо пострадавших при взрыве газа доставлены в Нижневартовскую окружную больницу. Об этом в своем официальном telegram-канале сообщил директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский.