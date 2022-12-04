04 декабря 2022

Пострадавших при взрыве в многоэтажке Нижневартовска санавиацией отправили в Сургут

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У пациентов ожоги тела 85-90% Фото:
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В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

Два самых тяжелых пострадавших при взрыве в многоквартирном доме в Нижневартовска отправлены санавиацией в ожоговый центр Сургута. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский в своем telegram-канале.

«Двое самых тяжелых пациентов транспортируются санитарной авиацией в ожоговый центр города Сургута. Ожоги — 85-90%», — сообщил Добровольский.

Еще две пострадавших проходят лечение в Нижневартовской окружной клинической больнице. Одна в отделении отделении реанимации, вторая — в нейрохирургическом.

Ранее URA.RU сообщало, что четверо пострадавших при взрыве газа доставлены в Нижневартовскую окружную больницу. Об этом в своем официальном telegram-канале сообщил директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

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Два самых тяжелых пострадавших при взрыве в многоквартирном доме в Нижневартовска отправлены санавиацией в ожоговый центр Сургута. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский в своем telegram-канале. «Двое самых тяжелых пациентов транспортируются санитарной авиацией в ожоговый центр города Сургута. Ожоги — 85-90%», — сообщил Добровольский. Еще две пострадавших проходят лечение в Нижневартовской окружной клинической больнице. Одна в отделении отделении реанимации, вторая — в нейрохирургическом. Ранее URA.RU сообщало, что четверо пострадавших при взрыве газа доставлены в Нижневартовскую окружную больницу. Об этом в своем официальном telegram-канале сообщил директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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