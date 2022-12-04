Фонд «Пермь-300» передал бойцам батальона «Молот» лазерный прицел

Фондом «Пермь-300» для нужд участников СВО были закуплены спецсредства. Эта информация опубликована в telegram-канале танкового батальона «Молот».
«Большая благодарность фонду „Пермь-300“. Они передали для бойцов „Молота“ прицел ночного видения, отгруженный с прошлой машиной. И большая благодарность проекту „Помощь здесь. Пермский край“ за полученный сегодня еще один прицел и наушники», — говорится в сообщении.
О том, что из Перми отправлена большая партия груза в зону спецоперации, в том числе для батальона «Молот», URA.RU писало в середине ноября. Бойцы пермского танкового батальона получили десятки печей и дорогостоящий тепловизор. Средства на их приобретение собирали в городском фонде «Пермь-300».
Специальная военная операция по защите населения Донбасса проводится с конца февраля. По словам президента России Владимира Путина, основными задачами являются демилитаризация и денацификация Украины.
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