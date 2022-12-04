Олимпийский чемпион оценил свердловскую лыжную трассу

Олимпийский чемпион Устюгов: лыжная трасса в Новоуральске готова к всероссийским соревнованиям

05 декабря 2022 в 02:56 Размер текста - 17 +

Лыжная трасса в Новоуральске готова к всероссийским соревнованиям, считает Сергей Устюгов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Лыжная трасса в Новоуральске (Свердловская область) готова к проведению не только Кубка Урала, но и всероссийских соревнований. Об этом сообщил российский лыжник, олимпийский чемпион из Екатеринбурга Сергей Устюгов. «Прекрасная трасса, хорошо готова. Жалко, что здесь не проводят соревнования уровня Кубка России. Я спрошу у руководства почему здесь не проводят всероссийские соревнования. Может в плане размещения не подходят условия, но трасса реально шикарная», — говорит Сергей Устюгов в видео, опубликованном пресс-службой администрации Новоуральска в соцсети «ВКонтакте». При этом олимпийский чемпион отметил, что часть своей подготовки к всероссийским соревнованиям проведет именно на свердловских трассах. Сергей Устюгов 4 декабря принял участие в открытии соревнований по лыжным гонкам в свободном стиле в рамках открытия Кубка Урала. Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин наградил Сергея Устюгова Ордером Дружбы. Лыжник получил награду за волю к победе, стойкость и целеустремленность на Олимпийских зимних играх 2022 года.

Лыжная трасса в Новоуральске (Свердловская область) готова к проведению не только Кубка Урала, но и всероссийских соревнований. Об этом сообщил российский лыжник, олимпийский чемпион из Екатеринбурга Сергей Устюгов. «Прекрасная трасса, хорошо готова. Жалко, что здесь не проводят соревнования уровня Кубка России. Я спрошу у руководства почему здесь не проводят всероссийские соревнования. Может в плане размещения не подходят условия, но трасса реально шикарная», — говорит Сергей Устюгов в видео, опубликованном пресс-службой администрации Новоуральска в соцсети «ВКонтакте». При этом олимпийский чемпион отметил, что часть своей подготовки к всероссийским соревнованиям проведет именно на свердловских трассах. Сергей Устюгов 4 декабря принял участие в открытии соревнований по лыжным гонкам в свободном стиле в рамках открытия Кубка Урала. Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин наградил Сергея Устюгова Ордером Дружбы. Лыжник получил награду за волю к победе, стойкость и целеустремленность на Олимпийских зимних играх 2022 года.