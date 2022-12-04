04 декабря 2022
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02 декабря 2022

Олимпийский чемпион оценил свердловскую лыжную трассу

Олимпийский чемпион Устюгов: лыжная трасса в Новоуральске готова к всероссийским соревнованиям
© Служба новостей «URA.RU»
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Лыжная трасса и Текслер с Котовой. Челябинск , тренировка, лыжный спорт, лыжники
Лыжная трасса в Новоуральске готова к всероссийским соревнованиям, считает Сергей Устюгов Фото:

Лыжная трасса в Новоуральске (Свердловская область) готова к проведению не только Кубка Урала, но и всероссийских соревнований. Об этом сообщил российский лыжник, олимпийский чемпион из Екатеринбурга Сергей Устюгов.

«Прекрасная трасса, хорошо готова. Жалко, что здесь не проводят соревнования уровня Кубка России. Я спрошу у руководства почему здесь не проводят всероссийские соревнования. Может в плане размещения не подходят условия, но трасса реально шикарная», — говорит Сергей Устюгов в видео, опубликованном пресс-службой администрации Новоуральска в соцсети «ВКонтакте».

При этом олимпийский чемпион отметил, что часть своей подготовки к всероссийским соревнованиям проведет именно на свердловских трассах. Сергей Устюгов 4 декабря принял участие в открытии соревнований по лыжным гонкам в свободном стиле в рамках открытия Кубка Урала.

Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин наградил Сергея Устюгова Ордером Дружбы. Лыжник получил награду за волю к победе, стойкость и целеустремленность на Олимпийских зимних играх 2022 года.

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Лыжная трасса в Новоуральске (Свердловская область) готова к проведению не только Кубка Урала, но и всероссийских соревнований. Об этом сообщил российский лыжник, олимпийский чемпион из Екатеринбурга Сергей Устюгов. «Прекрасная трасса, хорошо готова. Жалко, что здесь не проводят соревнования уровня Кубка России. Я спрошу у руководства почему здесь не проводят всероссийские соревнования. Может в плане размещения не подходят условия, но трасса реально шикарная», — говорит Сергей Устюгов в видео, опубликованном пресс-службой администрации Новоуральска в соцсети «ВКонтакте». При этом олимпийский чемпион отметил, что часть своей подготовки к всероссийским соревнованиям проведет именно на свердловских трассах. Сергей Устюгов 4 декабря принял участие в открытии соревнований по лыжным гонкам в свободном стиле в рамках открытия Кубка Урала. Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин наградил Сергея Устюгова Ордером Дружбы. Лыжник получил награду за волю к победе, стойкость и целеустремленность на Олимпийских зимних играх 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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