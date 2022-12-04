Тюменцы оказались серьезно подвержены вредным привычкам

Тюменская область оказалась в нижней половине рейтинга по отсутствию вредных привычек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Влияние вредных привычек на тюменцев в 2021 году оказалось сильнее, чем у большинства других регионов РФ. Тюменская область заняла 61 из 85 мест среди всех субъектов России, о чем сообщили РИА Новости.

«Тюменская область — 61 место с итоговым баллом 51,1. В 2020 году регион набрал 45,6 баллов», — указали аналитики. Первым в списке оказалась Чеченская республика, которая оба года набирает по 100 баллов. Соседи по «тюменской матрешке» оказались ниже. ХМАО занял 71 место, в то время как ЯНАО оказался на 74 позиции в рейтинге.

Эксперты в своей работе опирались на информацию Росстата и Генпрокуратуры, взяв за основу агрегирование показателей, которые характеризуют распространение вредных привычек. Так, были учтены продажи алкоголя и табачных изделий в регионе, число преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и количество смертей от употребления спиртного.

Ранее URA.RU сообщало, что в этом году преступления в Тюменской области происходят в десять раз чаще, чем в Чечне. Относительно прошлого года в регионе также ухудшилась динамика по количеству преступлений.