Челябинская область попала в ТОП-15 регионов по распространению вредных привычек

Вредные привычки назвали одним из факторов раннего старения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области не спешат отказываться от вредных привычек — по итогам 2021 года регион оказался на 72 месте из 85 субъектов России. При этом челябинцы ухудшили результат 2020 года.

«Челябинская область в 2021 году набрала 40,9 баллов и оказалась на 72 месте. Годом ранее регион набрал 36,6 баллов. Наихудшие результаты в 2021 году оказались у Республики Хакасия — 11,4 балла», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование.

Исследователи взяли за основу информацию Росстата и Генпрокуратуры по распространению вредных привычек. Кроме объема продажи алкоголя и табачных изделий было подсчитано и число преступлений, которые произошли в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Также в исследовании учли и количество смертей от употребления спиртного.

Меньше всего вредных привычек зафиксировано у жителей северокавказских республик — Чечни, Дагестана и Ингушетии. Свердловская область заняла середину рейтинга на 48 месте.

Ранее геронтолог, доктор медицинских наук Кирилл Прощаев рассказал URA.RU, что вредные привычки являются одним из факторов раннего старения. Кроме того, на этот процесс влияет генетика, экология и болезни.