Банки РФ обяжут внедрить аналог Apple и Google Pay для карт «Мир»

К концу апреля 2023 году российские банки обязаны создать новый способ оплаты по картам «Мир» с использованием смартфона через QR-код. Об этом стало известно из документа Национальной системы платежных карт (НСПК), который направили банкам РФ.
С 25 апреля следующего года банки-эквайреры должны обеспечить в половине POS-терминалов прием оплаты по QR-коду, сгенерированному на смартфоне держателя карты «Мир», приводит слова из документа НСПК газета «Коммерсант». Также, спустя полгода от указанной даты, такая система должна появится в 85% POS-терминалов.
По словам главы Национального платежного совета Алмы Обаевой, технология не требует дефицитных чипов и относительно дешева с точки зрения запуска. Однако, когда прием платежей через QR-код станет доступен в торговых точках на данный момент не сообщается, так как НСПК не может обязать компании вводить эту систему.
Ранее URA.RU сообщало, что в России с 25 октября для интеграции банкам будет доступен аналог платежных систем Apple Pay и Google Pay для карт «Мир». На смартфоне клиента будет генерироваться QR-код, с помощью которого кассир сможет списать деньги без использования пластиковой карты.
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К концу апреля 2023 году российские банки обязаны создать новый способ оплаты по картам «Мир» с использованием смартфона через QR-код. Об этом стало известно из документа Национальной системы платежных карт (НСПК), который направили банкам РФ. С 25 апреля следующего года банки-эквайреры должны обеспечить в половине POS-терминалов прием оплаты по QR-коду, сгенерированному на смартфоне держателя карты «Мир», приводит слова из документа НСПК газета «Коммерсант». Также, спустя полгода от указанной даты, такая система должна появится в 85% POS-терминалов. По словам главы Национального платежного совета Алмы Обаевой, технология не требует дефицитных чипов и относительно дешева с точки зрения запуска. Однако, когда прием платежей через QR-код станет доступен в торговых точках на данный момент не сообщается, так как НСПК не может обязать компании вводить эту систему. Ранее URA.RU сообщало, что в России с 25 октября для интеграции банкам будет доступен аналог платежных систем Apple Pay и Google Pay для карт «Мир». На смартфоне клиента будет генерироваться QR-код, с помощью которого кассир сможет списать деньги без использования пластиковой карты.