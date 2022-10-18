В России разработали аналог Apple и Google Pay для карт «Мир»

19 октября 2022 в 04:09 Размер текста - 17 +

Деньги за товар можно будет списать с помощью QR-кода на смартфоне клиента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В России с 25 октября для интеграции банкам будет доступен аналог платежных систем Apple Pay и Google Pay для карт «Мир». На смартфоне клиента будет генерироваться QR-код, позволяющий кассирам списывать деньги за товар без использования пластиковых карт. «QR-код в данном случае будет выступать еще одним форм-фактором карты и позволит оплачивать товары и услуги без предъявления банковской карты, только с помощью смартфона. Держатель карты „Мир“ сможет сформировать QR-код на своем мобильном устройстве и предъявить его для считывания сканером в торгово-сервисном предприятии», — рассказали «Известиям» представители платежной системы «Мир». Публикация технического релиза по новому способу оплаты запланирована на 25 октября. В частности, внедрить эту технологию оплаты планирует Почта Банк, рассказал руководитель службы электронного бизнеса кредитной организации Михаил Бахиркин. По его словам, сервис приходит на замену ушедшим из России иностранным системам Apple Pay и Google Pay. Также технология имеет преимущество перед оплатой через сервис быстрых платежей (СБП). «В отличие от оплаты через СБП, где клиент с помощью телефона сканирует QR-код на кассе магазина, здесь, наоборот, сотрудник магазина сканирует QR-код, который генерится в банковском мобильном приложении клиента. Оплата таким способом [проходит] быстрее», — подчеркнул Бахиркин, указав, что это является важным фактором для торговых сетей, «где необходимо обслуживать людей быстро». Платежи через системы Apple Pay и Google Pay перестали работать в России после введения жестких санкций со стороны Запада. В течение некоторого времени у пользователей была возможность оплачивать смартфонами с помощью карты российской банковской системы «Мир», но позднее корпорация Apple запретила оплачивать и ими. Тогда альтернативой для россиян стал платежный сервис Банка России — Система быстрых платежей (СБП), позволяющий пользователям переводить средства между счетами в разных кредитных организациях. Аналоги иностранным сервисам банки начали разрабатывать и самостоятельно. Так, «Тинькофф — банк» в мае запустил собственный кошелек для оплаты покупок Tinkoff Pay. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России с 25 октября для интеграции банкам будет доступен аналог платежных систем Apple Pay и Google Pay для карт «Мир». На смартфоне клиента будет генерироваться QR-код, позволяющий кассирам списывать деньги за товар без использования пластиковых карт. «QR-код в данном случае будет выступать еще одним форм-фактором карты и позволит оплачивать товары и услуги без предъявления банковской карты, только с помощью смартфона. Держатель карты „Мир“ сможет сформировать QR-код на своем мобильном устройстве и предъявить его для считывания сканером в торгово-сервисном предприятии», — рассказали «Известиям» представители платежной системы «Мир». Публикация технического релиза по новому способу оплаты запланирована на 25 октября. В частности, внедрить эту технологию оплаты планирует Почта Банк, рассказал руководитель службы электронного бизнеса кредитной организации Михаил Бахиркин. По его словам, сервис приходит на замену ушедшим из России иностранным системам Apple Pay и Google Pay. Также технология имеет преимущество перед оплатой через сервис быстрых платежей (СБП). «В отличие от оплаты через СБП, где клиент с помощью телефона сканирует QR-код на кассе магазина, здесь, наоборот, сотрудник магазина сканирует QR-код, который генерится в банковском мобильном приложении клиента. Оплата таким способом [проходит] быстрее», — подчеркнул Бахиркин, указав, что это является важным фактором для торговых сетей, «где необходимо обслуживать людей быстро». Платежи через системы Apple Pay и Google Pay перестали работать в России после введения жестких санкций со стороны Запада. В течение некоторого времени у пользователей была возможность оплачивать смартфонами с помощью карты российской банковской системы «Мир», но позднее корпорация Apple запретила оплачивать и ими. Тогда альтернативой для россиян стал платежный сервис Банка России — Система быстрых платежей (СБП), позволяющий пользователям переводить средства между счетами в разных кредитных организациях. Аналоги иностранным сервисам банки начали разрабатывать и самостоятельно. Так, «Тинькофф — банк» в мае запустил собственный кошелек для оплаты покупок Tinkoff Pay.