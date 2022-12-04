04 декабря 2022

ВСУ обстреляли храм в Донецке

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Мариуполь. Украина, донбасс, последствия, мариуполь, война, разрушения, обстрел
В результате обстрела обрушились кровля и фасад храма Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Храм Рождества Христова в Донецке подвергся обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщают российские СМИ. Храм попал под обстрел в результате удара украинской армии по центральному району города.

«Также при обстреле было повреждено здание храма Рождества Христова на пересечении улицы Артема и проспекта Труда. Частично обрушилась кровля и фасад здания», — сообщил корреспондент РИА Новости. Он отметил, что по центральному Ворошиловскому району Донецка украинские военные выпустили 10 ракет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский запретил религиозные организации, связанные с Россией. Соответствующий указ украинского президента вступил в силу с 1 декабря, сообщает RT. Такая мера, по словам Зеленского, должна обеспечить «духовную независимость» Украины. Эксперт по Прибалтике и Европе Вадим Авва, в связи с этим, выступил с мнением, что подобные действия Зеленского говорят о его намерении уничтожить все русское, передают «Невские новости».

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Храм Рождества Христова в Донецке подвергся обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщают российские СМИ. Храм попал под обстрел в результате удара украинской армии по центральному району города. «Также при обстреле было повреждено здание храма Рождества Христова на пересечении улицы Артема и проспекта Труда. Частично обрушилась кровля и фасад здания», — сообщил корреспондент РИА Новости. Он отметил, что по центральному Ворошиловскому району Донецка украинские военные выпустили 10 ракет. Ранее президент Украины Владимир Зеленский запретил религиозные организации, связанные с Россией. Соответствующий указ украинского президента вступил в силу с 1 декабря, сообщает RT. Такая мера, по словам Зеленского, должна обеспечить «духовную независимость» Украины. Эксперт по Прибалтике и Европе Вадим Авва, в связи с этим, выступил с мнением, что подобные действия Зеленского говорят о его намерении уничтожить все русское, передают «Невские новости».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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