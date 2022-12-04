Глава МЧС России оценил работу властей ХМАО

Глава МЧС России Александр Куренков во время беседы с журналистами по итогам экстренного заседания штаба в Нижневартовске оценил работу властей региона и поблагодарил лично губернатора Югры Наталью Комарову. Информацию передает корреспондент URA.RU.
«Хочу поблагодарить губернатора, спасибо большое Наталья Владимировна вам за быструю организацию ПВР, потому что те люди которых мы спасли и эвакуировали сразу попали в руки ваших сотрудников. Сейчас мы здесь находимся, проверили, посмотрели. По своим направлениям все работают», — сказал Александ Куренков в беседе с журналистами.
Ранее URA.RU сообщало, что взрыв в многоквартирном доме Нижневартовска случился 4 декабря. На месте ЧП работают спасатели. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Предварительная версия случившегося — взрыв бытового газа. После прибытия на место трагедии губернатора ХМАО Натальи Комаровой и главы МЧС России Александра Куренкова, проведено закрытое заседание оперштаба, по итогам которого они ответили на вопросы журналистов.
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