04 декабря 2022

Глава МЧС России оценил работу властей ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин во время посещения Якустка. Якутск, куренков александр
Куренков лично поблагодарил Наталью Комарову за организацию ПВР Фото:
новость из сюжета
В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

Глава МЧС России Александр Куренков во время беседы с журналистами по итогам экстренного заседания штаба в Нижневартовске оценил работу властей региона и поблагодарил лично губернатора Югры Наталью Комарову. Информацию передает корреспондент URA.RU.

«Хочу поблагодарить губернатора, спасибо большое Наталья Владимировна вам за быструю организацию ПВР, потому что те люди которых мы спасли и эвакуировали сразу попали в руки ваших сотрудников. Сейчас мы здесь находимся, проверили, посмотрели. По своим направлениям все работают», — сказал Александ Куренков в беседе с журналистами.

Ранее URA.RU сообщало, что взрыв в многоквартирном доме Нижневартовска случился 4 декабря. На месте ЧП работают спасатели. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Предварительная версия случившегося — взрыв бытового газа. После прибытия на место трагедии губернатора ХМАО Натальи Комаровой и главы МЧС России Александра Куренкова, проведено закрытое заседание оперштаба, по итогам которого они ответили на вопросы журналистов.

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Глава МЧС России Александр Куренков во время беседы с журналистами по итогам экстренного заседания штаба в Нижневартовске оценил работу властей региона и поблагодарил лично губернатора Югры Наталью Комарову. Информацию передает корреспондент URA.RU. «Хочу поблагодарить губернатора, спасибо большое Наталья Владимировна вам за быструю организацию ПВР, потому что те люди которых мы спасли и эвакуировали сразу попали в руки ваших сотрудников. Сейчас мы здесь находимся, проверили, посмотрели. По своим направлениям все работают», — сказал Александ Куренков в беседе с журналистами. Ранее URA.RU сообщало, что взрыв в многоквартирном доме Нижневартовска случился 4 декабря. На месте ЧП работают спасатели. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Предварительная версия случившегося — взрыв бытового газа. После прибытия на место трагедии губернатора ХМАО Натальи Комаровой и главы МЧС России Александра Куренкова, проведено закрытое заседание оперштаба, по итогам которого они ответили на вопросы журналистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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