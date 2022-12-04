04 декабря 2022

В Ярославле в жилом доме взорвался газ

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Набережные Челны, взрыв газа в доме. Набережные Челны, взрыв газа, последствия взрыва, набережные челны
В результате взрыва газа обрушились перекрытия дома Фото:

В Ярославле в жилом доме произошел взрыв газа. Об этом сообщили в Главном управление МЧС России по Ярославской области. Есть пострадавшие.

«Поступила информация о взрыве газа в городе Ярославле, улица Кузнецова, дом 5. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении ведомства. В МЧС добавили, что в результате взрыва обрушилась кровля и чердачные перекрытия дома.

Региональные СМИ сообщают об одном пострадавшем в результате происшествия. Мужчину отвезли в медучреждение в тяжелом состоянии.

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В Ярославле в жилом доме произошел взрыв газа. Об этом сообщили в Главном управление МЧС России по Ярославской области. Есть пострадавшие. «Поступила информация о взрыве газа в городе Ярославле, улица Кузнецова, дом 5. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении ведомства. В МЧС добавили, что в результате взрыва обрушилась кровля и чердачные перекрытия дома. Региональные СМИ сообщают об одном пострадавшем в результате происшествия. Мужчину отвезли в медучреждение в тяжелом состоянии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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