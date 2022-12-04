В Ярославле в жилом доме взорвался газ

В результате взрыва газа обрушились перекрытия дома
В Ярославле в жилом доме произошел взрыв газа. Об этом сообщили в Главном управление МЧС России по Ярославской области. Есть пострадавшие.
«Поступила информация о взрыве газа в городе Ярославле, улица Кузнецова, дом 5. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении ведомства. В МЧС добавили, что в результате взрыва обрушилась кровля и чердачные перекрытия дома.
Региональные СМИ сообщают об одном пострадавшем в результате происшествия. Мужчину отвезли в медучреждение в тяжелом состоянии.
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