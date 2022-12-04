Тюменские аптекари и врачи бьют тревогу из-за нехватки лекарств

В аптеках все меньше антибиотиков, противовирусных и препаратов от кашля Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Фармацевты и врачи из Тюмени всерьез опасаются за здоровье горожан из-за нехватки лекарств. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией. По их словам, в аптеках наблюдается дефицит антибактериальных препаратов, лекарств от кашля и некоторых форм противовирусных.

«Получила информацию в аптеке, что амоксициллиновая группа (антибактериальные препараты) полностью отсутствует в аптеках, остатки единичные. „Ингавирин“ 60 мг сняли с производства, только 30 и 90 мг. „Нурофена“ оригинального в сиропе тоже нет», — сообщает собеседник агентства.

Другой тюменец также приводит данные, говорящие о нехватке лекарств. «В аптеке сообщили, что у нас скоро начнутся проблемы с „Пульмикортом“ (суспензия для ингаляций). Поставок нет, продают остатки», — рассказывает источник URA.RU.

Тюменский врач рассказал корреспонденту URA.RU, чем грозит для пациентов нехватка лекарств, в частности целой группы антибактериальных препаратов. «Амоксициллиновая группа препаратов — это антибиотики широкого спектра действия: „Флемоксин“, „Флемоклав“, „Аугментин“. Мы будем назначать другие группы, но есть риск того, что к ним может быстро выработаться резистентность, то есть устойчивость к препарату», — сообщил медик.

Агентство направило запрос в федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство URA.RU уже заявляло о том, что в Тюмени начались перебои в поставках лекарств. Так врачи-педиатры пожаловались на нехватку антибактериальных препаратов «Амоксиклав» и «Супракс» в детской дозировке. А из аптек исчезло жаропонижающее для детей — «Нурофен».