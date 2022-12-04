Челябинский депутат Госдумы поспорил с Клишасом из-за уехавших после начала мобилизации россиян

По мнению Станислава Наумова, необходимо общаться с уехавшими россиянами для их возвращения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы из Челябинской области Станислав Наумов (ЛДПР) возразил сенатору Андрею Клишасу по поводу возвращения россиян, которые уехали из России после начала частичной мобилизации. На мнение сенатора, который говорил, что не надо ничего делать для их возвращения, Наумов предложил вести диалог.

«Лично я считаю, что диалог нужно вести всегда, всем и со всеми. С теми, кто выехал из России после 21 сентября, тоже надо общаться. Общаться таким образом, чтобы они вернулись и больше никогда, никуда и ни от чего не убегали. Задача сложная, но решаемая», — написал депутат в своем telegram-канале.

Ранее Клишас заявил, что уехавшие не должны получать различные бонусы за свое возвращения. По мнению сенатора, оставшиеся в стране люди осуждают поведение своих сограждан, которые уехали за границу.

За первые две недели частичной мобилизации, начавшейся в РФ 21 сентября, из страны в Европу выехало свыше 110 тысяч человек. Большинство хотело покинуть страну через границы с Финляндией и Эстонией. Также граждане уезжали в Грузию, Казахстан и Турцию. Часть из них вернулась, не найдя лучшей жизни. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал их поступок предательством и заявил, что они будут сожалеть о нем в будущем.