Кудрин согласился стать советником в «Яндексе»

05 декабря 2022 в 13:11 Размер текста - 17 +

Кудрин станет советником по корпоративному развитию «Яндекса» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экс-председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию компании. Об этом он сообщил в своих социальных сетях. «Принял предложение „Яндекса“ стать советником по корпоративному развитию», — написал Кудрин в своем telegram-канале . Экс-председатель Счетной палаты пояснил, что в компании он будет разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга для обеспечения развития компании на всех рынках. Алексей Кудрин занимал пост председателя Счетной палаты России с 22 мая 2018 года. Тогда в должности его утвердила Госдума по предложению «Единой России». О своем намерении покинуть пост Кудрин сообщил 29 ноября. Свои планы об уходе он объяснил желанием заняться крупными проектами, связанными с развитием частных инициатив. Совет Федерации уже освободил Кудрина от должности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не назвал имя нового председателя Счетной палаты, отметив, что в правительстве обычно не анонсируют кандидатов.

Экс-председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию компании. Об этом он сообщил в своих социальных сетях. «Принял предложение „Яндекса“ стать советником по корпоративному развитию», — написал Кудрин в своем telegram-канале. Экс-председатель Счетной палаты пояснил, что в компании он будет разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга для обеспечения развития компании на всех рынках. Алексей Кудрин занимал пост председателя Счетной палаты России с 22 мая 2018 года. Тогда в должности его утвердила Госдума по предложению «Единой России». О своем намерении покинуть пост Кудрин сообщил 29 ноября. Свои планы об уходе он объяснил желанием заняться крупными проектами, связанными с развитием частных инициатив. Совет Федерации уже освободил Кудрина от должности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не назвал имя нового председателя Счетной палаты, отметив, что в правительстве обычно не анонсируют кандидатов.