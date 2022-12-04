После трагедии с детьми курганских учителей отправили проверять пожарную безопасность в домах

В Целинном районе учителя пошли по домам с проверками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Целинном районе Курганской области педагогам поручили проверить пожарную безопасность в домах после трагедии с гибелью детей в пожаре. Об этом написала местная жительница в группе Целинного муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».

«Почему школа собирает данные о пожарной безопасности в моем доме? Когда учитель будет учить, а не заниматься работой медика и пожарного?» — написала жительница Целинного округа Татьяна Черноусова.

В администрации Целинного округа подтвердили информацию, отметив, что образовательные учреждения входят в общую систему профилактики, наряду с учреждениями здравоохранения и пожарной службой. «В условиях роста числа заболеваний ОРВИ и гриппа в области, трагического происшествия с гибелью детей во время пожара в нашем округе, возможно, работники образования немного переусердствуют в работе на профилактику. Но, согласитесь, что ничего нет дороже жизни, здоровья и безопасности ребенка», — говорится в ответе администрации округа на вопрос местной жительницы.

Педагог Елена Фаткулина уточнила, что после трагедии в округе было принято решение посетить квартиры семей обучающихся школы. «Нарушения, выявленные в ходе посещений, передаются в соответствующие инстанции (нет пожарных извещателей, которые убрали на лето и забыли поставить на место; не в том месте размещен пожарный извещатель; родители находятся в нетрезвом состоянии; дети находятся дома одни). Но самое главное, мы смотрим, есть ли отдельное спальное место у ребенка, стол, для приготовления домашнего задания, обращаем внимание на порядок в доме, пахнет ли хотя бы приготовленной едой», — написала Фаткулина.

URA.RU писало, что в деревне Подуровка Целинного муниципального округа Курганской области 22 ноября произошел пожар в частном доме. Погибли трое несовершеннолетних детей 2010, 2011 и 2016 годов рождения, а также их опекун — родной дед.