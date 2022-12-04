04 декабря 2022

Мэр Екатеринбурга снял квартиру пенсионерке, которая едет лечить раненых солдат. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Алексея Орлова и Людмилы Федотовой. Екатеринбург, федотова людмила
Подчиненные Алексея Орлова пообещали связываться с Людмилой Ивановной раз в неделю Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов помог жительнице Красноуфимска Людмиле Федотовой (73 года) — фельдшеру с 50-летним стажем — устроиться в военный госпиталь в прифронтовой зоне, чтобы ухаживать за ранеными бойцами. Мэр из личных средств оплатил женщине аренду квартиры в Ростове-на-Дону и билет на самолет. А перед отправкой встретился с ней, передает корреспондент URA.RU.

«Спасибо вам огромное. Ваша гражданская позиция…» — начал мэр. «Сейчас такое время, нельзя сидеть сложа руки», — отметила Людмила Ивановна. «Иначе сложно рассчитывать на успех [в спецоперации], если действительно у всех не будет такой уверенности в том, что дело наше правое. А оно правое абсолютно. К сожалению, не добили эту нечисть в 1945-м, и ростки эти снова проросли», — добавил Орлов.

К нему Людмила Ивановна пришла с пирогами. И за чаем призналась, что уже и не рассчитывала на поддержку от властей. Попасть в прифронтовую зону она пыталась с конца сентября — когда началась частичная мобилизация и ее сын Дмитрий (живет в городе Сковородино Амурской области) ушел на фронт добровольцем. Его уже представили к правительственной награде.

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Не найдя поддержки в Красноуфимске, Людмила Ивановна написала на горячую линию гордумы Екатеринбурга. Так ее историю узнали СМИ. Через несколько дней после публикации на URA.RU Орлов поручил волонтерам из созданного им фонда «Мы рядом» связаться с пенсионеркой. Место ей нашли быстро — в военном клиническом госпитале №1602 (Ростов-на-Дону). Проблемы возникли с квартирой. Решить их за свой счет Орлов взялся, когда стало ясно, что переговоры его подчиненных — вице-мэра Марины Фадеевой и советника Вадима Чернопенева — с коллегами из Ростова-на-Дону зашли в тупик.

Встреча Алексея Орлова и Людмилы Федотовой. Екатеринбург
Мэра Людмила Ивановна угостила собственной выпечкой
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Встреча Алексея Орлова и Людмилы Федотовой. Екатеринбург
Людмила Ивановна в прекрасной физической и интеллектуальной форме, перед отправкой она прошла медкомиссию
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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов помог жительнице Красноуфимска Людмиле Федотовой (73 года) — фельдшеру с 50-летним стажем — устроиться в военный госпиталь в прифронтовой зоне, чтобы ухаживать за ранеными бойцами. Мэр из личных средств оплатил женщине аренду квартиры в Ростове-на-Дону и билет на самолет. А перед отправкой встретился с ней, передает корреспондент URA.RU. «Спасибо вам огромное. Ваша гражданская позиция…» — начал мэр. «Сейчас такое время, нельзя сидеть сложа руки», — отметила Людмила Ивановна. «Иначе сложно рассчитывать на успех [в спецоперации], если действительно у всех не будет такой уверенности в том, что дело наше правое. А оно правое абсолютно. К сожалению, не добили эту нечисть в 1945-м, и ростки эти снова проросли», — добавил Орлов. К нему Людмила Ивановна пришла с пирогами. И за чаем призналась, что уже и не рассчитывала на поддержку от властей. Попасть в прифронтовую зону она пыталась с конца сентября — когда началась частичная мобилизация и ее сын Дмитрий (живет в городе Сковородино Амурской области) ушел на фронт добровольцем. Его уже представили к правительственной награде. Не найдя поддержки в Красноуфимске, Людмила Ивановна написала на горячую линию гордумы Екатеринбурга. Так ее историю узнали СМИ. Через несколько дней после публикации на URA.RU Орлов поручил волонтерам из созданного им фонда «Мы рядом» связаться с пенсионеркой. Место ей нашли быстро — в военном клиническом госпитале №1602 (Ростов-на-Дону). Проблемы возникли с квартирой. Решить их за свой счет Орлов взялся, когда стало ясно, что переговоры его подчиненных — вице-мэра Марины Фадеевой и советника Вадима Чернопенева — с коллегами из Ростова-на-Дону зашли в тупик.
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