73-летней свердловчанке, рвущейся на фронт лечить солдат, поможет мэр Екатеринбурга. Видео

17 октября 2022 в 17:15 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов уже дал распоряжение взять вопрос женщины на контроль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поможет жительнице Красноуфимска Людмиле Федотовой (73 года), которая хочет отправиться в прифронтовую зону, чтобы помогать раненым в спецоперации РФ на Украине солдатам. Об этом Орлов сказал URA.RU во время посещения волонтерского центра «Мы рядом», созданного мэрией для помощи семьям мобилизованных. «Я знаю про Людмилу Ивановну. Она фельдшер, ее сын выполняет задачи [в рамках спецоперации]. И она сказала, что при любых обстоятельствах хотела бы поехать. Абсолютно в работоспособном возрасте. Я думаю, что мы окажем содействие. Куда-то, может быть, в Ростовскую область [получилось бы ее устроить]… Сейчас ребята связываются, просматривают логистику. Поможем ей, раз есть у нее такое желание. Это не спонтанное решение, осознанное», — заверил Орлов. Историю Людмилы Федотовой URA.RU рассказывало на прошлой неделе. Женщина проработала в медицине 50 лет, в 2002 году ей присвоили звание фельдшера высшей категории. Ее сын Дмитрий (живет в городе Сковородино Амурской области) в конце сентября ушел на фронт добровольцем. Людмила Ивановна считает, что полученные с годами опыт и знания еще могут пригодиться. Однако в районном и областном военкоматах ей с отправкой не помогли. Не дало результата и обращение на горячую линию гордумы Екатеринбурга. Тот факт, что Людмила Ивановна не живет в уральской столице, Орлова не смутил: в его волонтерский центр (как, впрочем, и на горячую линию думы) поступают просьбы о помощи со всего региона. По словам мэра, за десять дней работы в волонтерский центр поступило порядка 500 звонков. Около 100 заявок уже взяты в работу. Кто-то, например, попросил проводить и встретить ребенка в детский сад. Казалось бы, проблема не очень большая, но для семьи, оставшейся без мужчины, приобретает глобальный характер, отметил Орлов. «И таких вопросов достаточно много», — добавил он. Алексею Орлову сегодня показали работу колл-центра и провели по помещениям волонтерской организации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поможет жительнице Красноуфимска Людмиле Федотовой (73 года), которая хочет отправиться в прифронтовую зону, чтобы помогать раненым в спецоперации РФ на Украине солдатам. Об этом Орлов сказал URA.RU во время посещения волонтерского центра «Мы рядом», созданного мэрией для помощи семьям мобилизованных. «Я знаю про Людмилу Ивановну. Она фельдшер, ее сын выполняет задачи [в рамках спецоперации]. И она сказала, что при любых обстоятельствах хотела бы поехать. Абсолютно в работоспособном возрасте. Я думаю, что мы окажем содействие. Куда-то, может быть, в Ростовскую область [получилось бы ее устроить]… Сейчас ребята связываются, просматривают логистику. Поможем ей, раз есть у нее такое желание. Это не спонтанное решение, осознанное», — заверил Орлов. Историю Людмилы Федотовой URA.RU рассказывало на прошлой неделе. Женщина проработала в медицине 50 лет, в 2002 году ей присвоили звание фельдшера высшей категории. Ее сын Дмитрий (живет в городе Сковородино Амурской области) в конце сентября ушел на фронт добровольцем. Людмила Ивановна считает, что полученные с годами опыт и знания еще могут пригодиться. Однако в районном и областном военкоматах ей с отправкой не помогли. Не дало результата и обращение на горячую линию гордумы Екатеринбурга. Тот факт, что Людмила Ивановна не живет в уральской столице, Орлова не смутил: в его волонтерский центр (как, впрочем, и на горячую линию думы) поступают просьбы о помощи со всего региона. По словам мэра, за десять дней работы в волонтерский центр поступило порядка 500 звонков. Около 100 заявок уже взяты в работу. Кто-то, например, попросил проводить и встретить ребенка в детский сад. Казалось бы, проблема не очень большая, но для семьи, оставшейся без мужчины, приобретает глобальный характер, отметил Орлов. «И таких вопросов достаточно много», — добавил он.