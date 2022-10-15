73-летняя свердловчанка готовит смелый план, чтоб уехать на фронт

Хотя сын-доброволец отговаривает. Видео

16 октября 2022 в 15:53 Размер текста - 17 +

Людмила Федотова хочет устроиться в прифронтовой госпиталь, куда доставляют раненых солдат — чтобы помогать им (архивное фото из медучреждения ЛНР) Фото: Михаил Калянов © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жительница Красноуфимска (Свердловская область) Людмила Федотова, которой в сентябре исполнилось 73 года, хочет самостоятельно отправиться в прифронтовую зону, чтобы ухаживать за ранеными бойцами. Хотя сын-доброволец ее от этого отговаривает, предлагает дождаться ответа от чиновников. Об этом Людмила Ивановна рассказала URA.RU. За полтора часа разговора с ней корреспондент убедился: женщина в прекрасной физической и интеллектуальной форме (увлечена О. Генри, медицинской и военной литературой). О желании Людмилы Ивановны устроиться в госпиталь стало известно 12 октября. Женщина обратилась на горячую линию гордумы Екатеринбурга. Но ни там, ни в военкоматах района и области пока не помогли. Когда о ее истории рассказали СМИ, Людмила Ивановна сильно переживала, почему-то опасаясь насмешек от окружающих. Дмитрий Федотов (справа) ушел на фронт в конце сентября. По словам Людмилы Ивановны, они всегда были очень близки Фото: личный архив Людмилы Федотовой «[Если не найду помощи] я сама бы поехала. Приехала бы туда и в госпиталь устроилась. В прифронтовую полосу. <…> Я ведь реально могу помочь — и знания, и силы у меня есть. У меня высшая [фельдшерская] категория с 2002 года», — сказала Людмила Ивановна. «[Хотя сын] Дима [говорит]: „Мама, ты только не едь туда сама. Обратись в больницу, может, тебе помогут. Только не сама“. Он [в целом] поддерживает [мое желание]. А теперь и [дочь] Маша поддерживать стала», — добавила она. В идеале женщина хотела бы быть поближе к сыну (но куда забросили его группу, пока не знает). «Ему было бы спокойнее, если бы я была рядом», — объяснила Людмила Ивановна. Дмитрий Федотов (42 года), капитан запаса, в последние годы работал начальником на нефтетерминале. На фронт он отправился в конце сентября вместе с тремя товарищами, объяснив родным, что не может оставаться в стороне. Дмитрий и его сестра Мария (тоже врач) живут в Сковородино Амурской области. Жена Дмитрия — Нелли Федотова — мэр города. Людмила Ивановна уехала оттуда на свою малую родину, в Красноуфимск, в январе 2022-го. В декабре 2021 года от инсульта скончался ее муж Валентин Федотов — подполковник танковых войск, обладатель наград. Они прожили вместе 50 лет. Познакомились в Натальинске (Красноуфимский район), когда Людмила Ивановна только начинала работать фельдшером. Новость по теме 73-летняя свердловчанка попросилась на фронт вслед за сыном-добровольцем Говорит, чего за эти годы только не видела — травмы, убийства, чудесные спасения людей. В 2013 году она ушла из скорой помощи в более спокойное место — медпункт вокзала в Чите. Однако и оттуда есть что вспомнить. Например, несколько лет назад Людмила Ивановна спасла солдата, ехавшего из Читы в Екатеринбург. Парень всего лишь просил жаропонижающее, но Людмила Ивановна заподозрила неладное и при первичном осмотре обнаружила у него двустороннюю пневмонию. Через три недели молодого человека выписали из больницы. Вернуться в медицину Людмила Ивановна захотела сразу по возвращении в Красноуфимск — чтобы быть полезной людям и легче переживать утрату любимого супруга. «Я в районную больницу уже обращалась, фельдшеры там очень нужны», — поделилась она. Но дети отговорили — внуки приедут в гости, а бабушка на работе. Сейчас же ее не переубедить. О своем муже Валентине Людмила Ивановна может рассказывать часами. Они прожили вместе 50 лет, были в постоянных разъездах. Женщина уверена, если бы супруг был жив, никуда ее не отпустил бы (впрочем, она бы и сама не оставила его) Фото: URA.RU «С самого начала [спецоперации] думаю: „Надо что-то делать, надо что-то делать“. <…> Надо больше думать о людях, не о себе. Так жить легче. Когда ты весь ушел только в себя любимого, это не жизнь, это ужасно, пусто все в душе», — объяснила Людмила Ивановна. Поддерживают ее не только дети, но и подруги (с одной из них — Татьяной из села Манчаж — знакомы с детсада). В начале следующей недели Людмила Ивановна планирует пройти медосмотр. Нужно восстановить санитарную книжку, утерянную при переезде. В 1980-е Валентин Федотов хотел поехать в Афганистан. Людмила Ивановна уговорила остаться — предчувствовала беду Фото: URA.RU Она до сих пор хранит его китель с наградами Фото: URA.RU

Жительница Красноуфимска (Свердловская область) Людмила Федотова, которой в сентябре исполнилось 73 года, хочет самостоятельно отправиться в прифронтовую зону, чтобы ухаживать за ранеными бойцами. Хотя сын-доброволец ее от этого отговаривает, предлагает дождаться ответа от чиновников. Об этом Людмила Ивановна рассказала URA.RU. За полтора часа разговора с ней корреспондент убедился: женщина в прекрасной физической и интеллектуальной форме (увлечена О. Генри, медицинской и военной литературой). О желании Людмилы Ивановны устроиться в госпиталь стало известно 12 октября. Женщина обратилась на горячую линию гордумы Екатеринбурга. Но ни там, ни в военкоматах района и области пока не помогли. Когда о ее истории рассказали СМИ, Людмила Ивановна сильно переживала, почему-то опасаясь насмешек от окружающих. «[Если не найду помощи] я сама бы поехала. Приехала бы туда и в госпиталь устроилась. В прифронтовую полосу. <…> Я ведь реально могу помочь — и знания, и силы у меня есть. У меня высшая [фельдшерская] категория с 2002 года», — сказала Людмила Ивановна. «[Хотя сын] Дима [говорит]: „Мама, ты только не едь туда сама. Обратись в больницу, может, тебе помогут. Только не сама“. Он [в целом] поддерживает [мое желание]. А теперь и [дочь] Маша поддерживать стала», — добавила она. В идеале женщина хотела бы быть поближе к сыну (но куда забросили его группу, пока не знает). «Ему было бы спокойнее, если бы я была рядом», — объяснила Людмила Ивановна. Дмитрий Федотов (42 года), капитан запаса, в последние годы работал начальником на нефтетерминале. На фронт он отправился в конце сентября вместе с тремя товарищами, объяснив родным, что не может оставаться в стороне. Дмитрий и его сестра Мария (тоже врач) живут в Сковородино Амурской области. Жена Дмитрия — Нелли Федотова — мэр города. Людмила Ивановна уехала оттуда на свою малую родину, в Красноуфимск, в январе 2022-го. В декабре 2021 года от инсульта скончался ее муж Валентин Федотов — подполковник танковых войск, обладатель наград. Они прожили вместе 50 лет. Познакомились в Натальинске (Красноуфимский район), когда Людмила Ивановна только начинала работать фельдшером. Говорит, чего за эти годы только не видела — травмы, убийства, чудесные спасения людей. В 2013 году она ушла из скорой помощи в более спокойное место — медпункт вокзала в Чите. Однако и оттуда есть что вспомнить. Например, несколько лет назад Людмила Ивановна спасла солдата, ехавшего из Читы в Екатеринбург. Парень всего лишь просил жаропонижающее, но Людмила Ивановна заподозрила неладное и при первичном осмотре обнаружила у него двустороннюю пневмонию. Через три недели молодого человека выписали из больницы. Вернуться в медицину Людмила Ивановна захотела сразу по возвращении в Красноуфимск — чтобы быть полезной людям и легче переживать утрату любимого супруга. «Я в районную больницу уже обращалась, фельдшеры там очень нужны», — поделилась она. Но дети отговорили — внуки приедут в гости, а бабушка на работе. Сейчас же ее не переубедить. «С самого начала [спецоперации] думаю: „Надо что-то делать, надо что-то делать“. <…> Надо больше думать о людях, не о себе. Так жить легче. Когда ты весь ушел только в себя любимого, это не жизнь, это ужасно, пусто все в душе», — объяснила Людмила Ивановна. Поддерживают ее не только дети, но и подруги (с одной из них — Татьяной из села Манчаж — знакомы с детсада). В начале следующей недели Людмила Ивановна планирует пройти медосмотр. Нужно восстановить санитарную книжку, утерянную при переезде.