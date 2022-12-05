Депутат Госдумы предупредил уехавших из России об увеличении налогов

Российским компаниям придется платить повышенный налог за сотрудника, который работает более полугода удаленно из другого государства. Об этом рассказал корреспонденту URA.RU член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.
«Если человек уехал из России и длительное время не находится в стране, то он не является резидентом налогового обложения РФ. У нас этот срок — полгода. Но если этот человек зарабатывает в России, то и платит налоги, как и любой человек, который зарабатывает в России. Фактически за него платит компания. Размер налога увеличивается (c 13 до 30%), потому что юридически компания привлекает иностранного гражданина. Налоговый резидент от гражданства не зависит вообще», — сказал Евгений Федоров.
Депутат отметил, что не видит смысла в ужесточении налогового законодательства в отношении покинувших страну граждан, о котором говорил глава комитета Совфеда по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас. «Если он предложил, пусть предложит конкретику. Увеличить налоги в отношении каких-то категорий? Исходя из принципа равенства, вряд ли это возможно. Какая разница, уехал ли он сегодня или 10 лет назад. Для налоговой системы — никакой», — объяснил собеседник URA.RU.
Сам Клишас ранее не исключил введение ограничений для россиян, уехавших из страны после начала частичной мобилизации. Он подчеркнул, что российская система позволяет выяснить, платят ли они необходимые налоги или нет.
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Российским компаниям придется платить повышенный налог за сотрудника, который работает более полугода удаленно из другого государства. Об этом рассказал корреспонденту URA.RU член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. «Если человек уехал из России и длительное время не находится в стране, то он не является резидентом налогового обложения РФ. У нас этот срок — полгода. Но если этот человек зарабатывает в России, то и платит налоги, как и любой человек, который зарабатывает в России. Фактически за него платит компания. Размер налога увеличивается (c 13 до 30%), потому что юридически компания привлекает иностранного гражданина. Налоговый резидент от гражданства не зависит вообще», — сказал Евгений Федоров. Депутат отметил, что не видит смысла в ужесточении налогового законодательства в отношении покинувших страну граждан, о котором говорил глава комитета Совфеда по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас. «Если он предложил, пусть предложит конкретику. Увеличить налоги в отношении каких-то категорий? Исходя из принципа равенства, вряд ли это возможно. Какая разница, уехал ли он сегодня или 10 лет назад. Для налоговой системы — никакой», — объяснил собеседник URA.RU. Сам Клишас ранее не исключил введение ограничений для россиян, уехавших из страны после начала частичной мобилизации. Он подчеркнул, что российская система позволяет выяснить, платят ли они необходимые налоги или нет.