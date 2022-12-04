В Катав-Ивановске ищут подрядчика на строительство ФОК за 571 млн рублей

Завершить строительство планируется к концу 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи катав-ивановского муниципального района Челябинской области объявило поиск подрядчика на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с игровым залом и бассейном за 571 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Ведется поиск подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта: „Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 42 на 24 метров и плавательным бассейном 25 на 11 метров“. Адрес будущего комплекса: Челябинская область, город Катав-Ивановск, улица Степана Разина, 41», — сообщается на сайте госзакупок.

Согласно сайту госзакупок, строительство оздоровительного комплекса начнется в 2023 году и будет производиться в два этапа. Гарантия на объект — пять лет. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 декабря 2022. Сдать готовый ФОК подрядчики должны до 31 декабря 2024 года.

Ранее мэрия одобрила строительство нового ФОК в Челябинске. Спорткомплекс с лыжероллерной трассой построят в Центральном районе у Карпового пруда.