13 сентября 2022

Мэрия узаконила строительство нового спорткомплекса в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Лыжная трасса и Текслер с Котовой. Челябинск , тренировка, лыжный спорт, лыжники
Новую трассу построят возле Карпового пруда Фото:

Мэрия Челябинска узаконила строительство нового спорткомплекса с лыжероллерной трассой. На земельном участке в Центральном районе у Карпового пруда теперь можно строить новый ФОК, информация об этом размещена на сайте мэрии.

«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства — многофункционального спортивного комплекса в составе лыжероллерной трассы в территориальной зоне защитных зеленых насаждений муниципальному бюджетному учреждению „Спортивная школа олимпийского резерва № 5 по лыжным видам спорта“ города Челябинска. Участок под строительство расположен в Центральном районе», — говорится в документации.

Сейчас у спортшколы олимпийского резерва №5 есть здание со спортивными залами, но этого недостаточно. Новый спорткомплекс обеспечит дополнительные площади для тренировок юных спортсменов. Появится возможность проводить полноценные учебно-тренировочные сборы не только для челябинцев, но и для других регионов.

Новый спорткомплекс возведут на участке общей площадью 7 тысяч 383 квадратных метров на улице Абрикосовой. О строительстве первой очереди лыжероллерной трассы с современным покрытием, освещением, теплыми объявили в начале лета.

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Мэрия Челябинска узаконила строительство нового спорткомплекса с лыжероллерной трассой. На земельном участке в Центральном районе у Карпового пруда теперь можно строить новый ФОК, информация об этом размещена на сайте мэрии. «Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства — многофункционального спортивного комплекса в составе лыжероллерной трассы в территориальной зоне защитных зеленых насаждений муниципальному бюджетному учреждению „Спортивная школа олимпийского резерва № 5 по лыжным видам спорта“ города Челябинска. Участок под строительство расположен в Центральном районе», — говорится в документации. Сейчас у спортшколы олимпийского резерва №5 есть здание со спортивными залами, но этого недостаточно. Новый спорткомплекс обеспечит дополнительные площади для тренировок юных спортсменов. Появится возможность проводить полноценные учебно-тренировочные сборы не только для челябинцев, но и для других регионов. Новый спорткомплекс возведут на участке общей площадью 7 тысяч 383 квадратных метров на улице Абрикосовой. О строительстве первой очереди лыжероллерной трассы с современным покрытием, освещением, теплыми объявили в начале лета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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