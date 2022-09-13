Мэрия узаконила строительство нового спорткомплекса в Челябинске

Новую трассу построят возле Карпового пруда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска узаконила строительство нового спорткомплекса с лыжероллерной трассой. На земельном участке в Центральном районе у Карпового пруда теперь можно строить новый ФОК, информация об этом размещена на сайте мэрии.

«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства — многофункционального спортивного комплекса в составе лыжероллерной трассы в территориальной зоне защитных зеленых насаждений муниципальному бюджетному учреждению „Спортивная школа олимпийского резерва № 5 по лыжным видам спорта“ города Челябинска. Участок под строительство расположен в Центральном районе», — говорится в документации.

Сейчас у спортшколы олимпийского резерва №5 есть здание со спортивными залами, но этого недостаточно. Новый спорткомплекс обеспечит дополнительные площади для тренировок юных спортсменов. Появится возможность проводить полноценные учебно-тренировочные сборы не только для челябинцев, но и для других регионов.

Новый спорткомплекс возведут на участке общей площадью 7 тысяч 383 квадратных метров на улице Абрикосовой. О строительстве первой очереди лыжероллерной трассы с современным покрытием, освещением, теплыми объявили в начале лета.