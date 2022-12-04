В курганском городе не хватает врачей в женской консультации

В Шадринске жалуются на дефицит акушеров и гинекологов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске Курганской области жалуются на нехватку врачей в женской консультации. Последние несколько лет невозможно записаться на прием к врачу, пожаловалась горожанка на сайте «Обратись».

«Не первый год наблюдается проблема с отсутствием врачей в женской консультации. Последний год-два вообще невозможно записаться, потому что элементарно не к кому. Часть специалистов ушли на заслуженный отдых, часть в платные клиники. И да, уровень наших зарплат не позволят нам ходить всей семьей в платные клиники. Что делать женщинам города Шадринска? Лечиться народными средствами? Дайте врачей, пожалуйста!» — обратилась жительница Шадринска.

В администрации Шадринска признали, что вопрос дефицита врачебных кадров, в том числе в Шадринской БСМП, остается открытым. «Принимаются все необходимые меры по привлечению медицинских кадров. В целях привлечения и закрепления молодых специалистов на территории Курганской области применяются и доводятся до медицинских работников различные меры поддержки: доплаты, подъемные пособия, компенсация за аренду жилья и другие. Главный врач Шадринской БСМП активно участвуют в ярмарках выпускников со средним и высшим медицинским образованием, заключаются целевые договора со студентами медицинских вузов», — говорится в ответе мэрии. По данным Шадринской БСМП талоны для записи в женскую консультацию выкладываются ежедневно в 11.00. Записаться можно через электронную регистратуру на сайте поликлиника45, по номеру 122, на сайте Госуслуг.

Ранее URA.RU писало, что в департаменте здравоохранения Курганской области открыли центр по трудоустройству медицинских работников. Он начал работу 1 декабря 2022 года. В регионе в последние годы отмечается наименьшая обеспеченность населения медиками.