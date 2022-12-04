В Кургане из-за аварии затопило дорогу (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане из-за коммунальной аварии затопило улицу Рихарда Зорге. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы. В пресс-службе компании «Водный союз» URA.RU рассказали, что произошедшая авария уже устранена.

«Возле здания „Дом Быта“ прорвало трубу», — сообщили курганцы в группе «Типичный Курган» в социальной сети «ВКонтакте». «Зорге плывет», — подписали видео потопа очевидцы в группе «Инцидент/Курган».

В пресс-службе «Водного Союза» корреспонденту агентства сообщили, что на сетях водопровода случилась авария. «Ее устранили. Бригады компании откачивают воду с улицы», — добавили в ресурсоснабжающей организации.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане в многоквартирном доме №57 по улице Климова лопнули трубы. Местные жители пояснили, что дому более 100 лет. В управляющей компании «Восток-Центр» сообщали, что их специалисты ремонтируют трубы в этом доме. В ближайшее время УК планирует отказаться от дома из-за того, что для них он невыгоден.