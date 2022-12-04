04 декабря 2022

В Екатеринбурге женщина с двумя кавалерами и цепью на ноге вызвала службу спасения

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Визит Николая Цуканова в Курган , цепь, цепи, металлическая цепь
Дама так и не пояснила, откуда на ноге появилась цепь Фото:

В Екатеринбурге сотрудников службы спасения Свердловской области вызвали, чтобы освободить от железной цепи женщину, которая выпивала с двумя мужчинами. Горожанка сама обратилась за помощью, сообщил URA.RU источник в экстренных службах.

«Вызов поступил с улицы Хвойной микрорайона Компрессорный. Женщина проводила досуг с двумя мужчинами. Компания выпивала, при этом на ноге у дамы красовалась массивная железная цепь, закрытая на почтовый замок. Горожанка попросила освободить ее от оковы», — передал подробности источник.

Спасатели с помощью кусачек перекусили цепь. Женщина не стала пояснять, откуда она взялась на ее ноге. В полицию она обращаться отказалась, уверила, что все в порядке, и осталась продолжать застолье.

Ранее спасателям пришлось вскрывать дверь номера в отеле Екатеринбурга «Онегин». Там забаррикадировался клиент после того, как сбежала его подруга.

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В Екатеринбурге сотрудников службы спасения Свердловской области вызвали, чтобы освободить от железной цепи женщину, которая выпивала с двумя мужчинами. Горожанка сама обратилась за помощью, сообщил URA.RU источник в экстренных службах. «Вызов поступил с улицы Хвойной микрорайона Компрессорный. Женщина проводила досуг с двумя мужчинами. Компания выпивала, при этом на ноге у дамы красовалась массивная железная цепь, закрытая на почтовый замок. Горожанка попросила освободить ее от оковы», — передал подробности источник. Спасатели с помощью кусачек перекусили цепь. Женщина не стала пояснять, откуда она взялась на ее ноге. В полицию она обращаться отказалась, уверила, что все в порядке, и осталась продолжать застолье. Ранее спасателям пришлось вскрывать дверь номера в отеле Екатеринбурга «Онегин». Там забаррикадировался клиент после того, как сбежала его подруга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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