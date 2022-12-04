В Екатеринбурге женщина с двумя кавалерами и цепью на ноге вызвала службу спасения

Дама так и не пояснила, откуда на ноге появилась цепь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге сотрудников службы спасения Свердловской области вызвали, чтобы освободить от железной цепи женщину, которая выпивала с двумя мужчинами. Горожанка сама обратилась за помощью, сообщил URA.RU источник в экстренных службах.

«Вызов поступил с улицы Хвойной микрорайона Компрессорный. Женщина проводила досуг с двумя мужчинами. Компания выпивала, при этом на ноге у дамы красовалась массивная железная цепь, закрытая на почтовый замок. Горожанка попросила освободить ее от оковы», — передал подробности источник.

Спасатели с помощью кусачек перекусили цепь. Женщина не стала пояснять, откуда она взялась на ее ноге. В полицию она обращаться отказалась, уверила, что все в порядке, и осталась продолжать застолье.

Ранее спасателям пришлось вскрывать дверь номера в отеле Екатеринбурга «Онегин». Там забаррикадировался клиент после того, как сбежала его подруга.