Тюменский вуз и Шойгу договорились о совместном проекте

05 декабря 2022 в 15:31 Размер текста - 17 +

Тюменских студентов будут рекрутировать на прохождение военной подготовки Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюменской области появится военный учебный центр при ТюмГУ, который будет рекрутировать студентов на военную службу. К такому соглашению пришли министр обороны РФ Сергей Шойгу и ректор университета Иван Романчук. «В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу был рассмотрен план создания военных учебных центров при федеральных государственных вузах. Команда ТюмГУ отлично защитила концепцию межвузовского центра, подошел к финалу этап огромной работы. Подчеркну, что наш центр станет межвузовским, будет давать возможность студентам на всей территории Тюменской области получать воинские специальности и соответствующие звания. Ждем опубликования приказа, но уже сейчас искренне поздравляю всех!», — сообщил ректор ТюмГУ на своей странице «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменском индустриальном университете (ТИУ) будет создан учебный военный центр подготовки офицерских кадров для ВС России. Инициативу проявило управление ракетного топлива и горючего департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны.

В Тюменской области появится военный учебный центр при ТюмГУ, который будет рекрутировать студентов на военную службу. К такому соглашению пришли министр обороны РФ Сергей Шойгу и ректор университета Иван Романчук. «В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу был рассмотрен план создания военных учебных центров при федеральных государственных вузах. Команда ТюмГУ отлично защитила концепцию межвузовского центра, подошел к финалу этап огромной работы. Подчеркну, что наш центр станет межвузовским, будет давать возможность студентам на всей территории Тюменской области получать воинские специальности и соответствующие звания. Ждем опубликования приказа, но уже сейчас искренне поздравляю всех!», — сообщил ректор ТюмГУ на своей странице «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменском индустриальном университете (ТИУ) будет создан учебный военный центр подготовки офицерских кадров для ВС России. Инициативу проявило управление ракетного топлива и горючего департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны.