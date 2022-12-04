04 декабря 2022

В Екатеринбурге на 19 часов задержали вылет самолета в Турцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, кольцово, ural airlines, самолет
Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга еще ночью Фото:

Рейс Екатеринбург — Анталья (Турция) задержали на 19 часов. Об этом сообщила читательница URA.RU.

«Подруга должна была с мужем улететь в Турцию, но не смогла. Их рейс задержали», — посетовала жительница уральской столицы Екатерина.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу Кольцово. Там сообщили, что Рейс 2S-1713 из Антальи решением экипажа ушел на запасной аэродром в Казани по причине сложных метеоусловий. «Кольцово работает без ограничений, принимая и отправляя рейсы. Кроме того, сегодня утром в аэропорт Кольцово на запасной аэродром прибыл рейс FV-6227 Москва — Челябинск. Причина — сложные метеоусловия в пункте назначения», — сказано в сообщении.

Ранее агентство писало, что туристы, летящие из Антальи в Екатеринбург, экстренно приземлились в Казани. Рейс должен был прилететь в Екатеринбург 4 декабря в 22:55, однако приземлился в столице Татарстана.

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Рейс Екатеринбург — Анталья (Турция) задержали на 19 часов. Об этом сообщила читательница URA.RU. «Подруга должна была с мужем улететь в Турцию, но не смогла. Их рейс задержали», — посетовала жительница уральской столицы Екатерина. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу Кольцово. Там сообщили, что Рейс 2S-1713 из Антальи решением экипажа ушел на запасной аэродром в Казани по причине сложных метеоусловий. «Кольцово работает без ограничений, принимая и отправляя рейсы. Кроме того, сегодня утром в аэропорт Кольцово на запасной аэродром прибыл рейс FV-6227 Москва — Челябинск. Причина — сложные метеоусловия в пункте назначения», — сказано в сообщении. Ранее агентство писало, что туристы, летящие из Антальи в Екатеринбург, экстренно приземлились в Казани. Рейс должен был прилететь в Екатеринбург 4 декабря в 22:55, однако приземлился в столице Татарстана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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