В Екатеринбурге на 19 часов задержали вылет самолета в Турцию

Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга еще ночью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Рейс Екатеринбург — Анталья (Турция) задержали на 19 часов. Об этом сообщила читательница URA.RU.

«Подруга должна была с мужем улететь в Турцию, но не смогла. Их рейс задержали», — посетовала жительница уральской столицы Екатерина.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу Кольцово. Там сообщили, что Рейс 2S-1713 из Антальи решением экипажа ушел на запасной аэродром в Казани по причине сложных метеоусловий. «Кольцово работает без ограничений, принимая и отправляя рейсы. Кроме того, сегодня утром в аэропорт Кольцово на запасной аэродром прибыл рейс FV-6227 Москва — Челябинск. Причина — сложные метеоусловия в пункте назначения», — сказано в сообщении.

Ранее агентство писало, что туристы, летящие из Антальи в Екатеринбург, экстренно приземлились в Казани. Рейс должен был прилететь в Екатеринбург 4 декабря в 22:55, однако приземлился в столице Татарстана.