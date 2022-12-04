04 декабря 2022
03 декабря 2022

В Тюмени нашли замену депутату, покинувшему областную думу

Городской депутат Андрей Лазарев претендует на вакантное место в Тюменской облдуме
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Николая Цуканова , полномочного представителя президента на ЖД вокзал , строительство кольцевой автодороги и НПЗ. Тюмень , руссу николай, мостострой11
Андрей Лазарев заменит в Тюменской облдуме Николая Руссу (на фото) Фото:

Депутат городской думы Тюмени от «Единой России» Андрей Лазарев считается главным кандидатом на вакантное место в областном парламенте. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. Ранее стало известно о том, что от мандата депутат облдумы отказывается Николай Руссу.

«Лазарев возглавляет „Мостоотряд-36“ (филиал компании „Мостострой-11“, которая принадлежит Руссу — прим. ред.). У него уже есть опыт работы депутатом, есть и финансовый ресурс, чтобы провести кампанию», — рассказал инсайдер о причинах будущего выдвижения Лазарева.

Агентство обратилось за комментарием в региональное отделение ЕР. Там не подтвердили, но и не опровергли информацию источника. «В любом случае, все кандидаты в депутаты будут известны по итогам предварительно внутрипартийного голосования», — добавили в партии.

О том, что Руссу сдает депутатский мандат стало известно 28 ноября. Официально причина отставки не называется. Довыборы в областную думу намечены на 10 сентября 2023 года.

Все главные новости Тюменской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii 

Депутат городской думы Тюмени от «Единой России» Андрей Лазарев считается главным кандидатом на вакантное место в областном парламенте. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. Ранее стало известно о том, что от мандата депутат облдумы отказывается Николай Руссу. «Лазарев возглавляет „Мостоотряд-36“ (филиал компании „Мостострой-11“, которая принадлежит Руссу — прим. ред.). У него уже есть опыт работы депутатом, есть и финансовый ресурс, чтобы провести кампанию», — рассказал инсайдер о причинах будущего выдвижения Лазарева. Агентство обратилось за комментарием в региональное отделение ЕР. Там не подтвердили, но и не опровергли информацию источника. «В любом случае, все кандидаты в депутаты будут известны по итогам предварительно внутрипартийного голосования», — добавили в партии. О том, что Руссу сдает депутатский мандат стало известно 28 ноября. Официально причина отставки не называется. Довыборы в областную думу намечены на 10 сентября 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...