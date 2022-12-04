В Тюмени нашли замену депутату, покинувшему областную думу

Городской депутат Андрей Лазарев претендует на вакантное место в Тюменской облдуме

Андрей Лазарев заменит в Тюменской облдуме Николая Руссу (на фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Депутат городской думы Тюмени от «Единой России» Андрей Лазарев считается главным кандидатом на вакантное место в областном парламенте. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. Ранее стало известно о том, что от мандата депутат облдумы отказывается Николай Руссу.

«Лазарев возглавляет „Мостоотряд-36“ (филиал компании „Мостострой-11“, которая принадлежит Руссу — прим. ред.). У него уже есть опыт работы депутатом, есть и финансовый ресурс, чтобы провести кампанию», — рассказал инсайдер о причинах будущего выдвижения Лазарева.

Агентство обратилось за комментарием в региональное отделение ЕР. Там не подтвердили, но и не опровергли информацию источника. «В любом случае, все кандидаты в депутаты будут известны по итогам предварительно внутрипартийного голосования», — добавили в партии.

О том, что Руссу сдает депутатский мандат стало известно 28 ноября. Официально причина отставки не называется. Довыборы в областную думу намечены на 10 сентября 2023 года.