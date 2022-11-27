Депутат Тюменской облдумы Руссу прекращает свои полномочия

Николай Руссу решил прекратить полномочия депутата Тюменской облдумы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Депутат Тюменской областной думы от «Единой России» Николай Руссу принял решение отказаться от мандата. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. Руссу является гендиректором компании «Мостострой-11», в последние годы построившей все крупные дорожные развязки и мосты в областной столице.

«Руссу отказывается от мандата, заявление уже подано в Тюменскую облдуму. Причина отказа пока не ясна», — рассказал инсайдер.

Агентство обратилось к парламентарию за комментарием. Его телефон оказался вне зоны доступа. В облдуме корреспонденту ответили, что не обладают информацией о сдаче мандата.

По итогам 2021 года Руссу вошел в топ-5 самых богатых депутатов облдумы. Согласно опубликованной декларации, он заработал 63 млн рублей.

Ранее от мандата депутата регионального парламента отказался единоросс Сергей Романов. Источники связывали его отставку с наличием зарубежных активов. У Руссу также имеется недвижимость в Германии.