27 ноября 2022
26 ноября 2022

Один из самых богатых депутатов Тюменской облдумы отказывается от мандата. Инсайд

Депутат Тюменской облдумы Руссу прекращает свои полномочия
© Служба новостей «URA.RU»
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Дебаты Единой России. Тюмень, руссу николай
Николай Руссу решил прекратить полномочия депутата Тюменской облдумы Фото:

Депутат Тюменской областной думы от «Единой России» Николай Руссу принял решение отказаться от мандата. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. Руссу является гендиректором компании «Мостострой-11», в последние годы построившей все крупные дорожные развязки и мосты в областной столице.

«Руссу отказывается от мандата, заявление уже подано в Тюменскую облдуму. Причина отказа пока не ясна», — рассказал инсайдер.

Агентство обратилось к парламентарию за комментарием. Его телефон оказался вне зоны доступа. В облдуме корреспонденту ответили, что не обладают информацией о сдаче мандата.

По итогам 2021 года Руссу вошел в топ-5 самых богатых депутатов облдумы. Согласно опубликованной декларации, он заработал 63 млн рублей.

Ранее от мандата депутата регионального парламента отказался единоросс Сергей Романов. Источники связывали его отставку с наличием зарубежных активов. У Руссу также имеется недвижимость в Германии.

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Депутат Тюменской областной думы от «Единой России» Николай Руссу принял решение отказаться от мандата. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. Руссу является гендиректором компании «Мостострой-11», в последние годы построившей все крупные дорожные развязки и мосты в областной столице. «Руссу отказывается от мандата, заявление уже подано в Тюменскую облдуму. Причина отказа пока не ясна», — рассказал инсайдер. Агентство обратилось к парламентарию за комментарием. Его телефон оказался вне зоны доступа. В облдуме корреспонденту ответили, что не обладают информацией о сдаче мандата. По итогам 2021 года Руссу вошел в топ-5 самых богатых депутатов облдумы. Согласно опубликованной декларации, он заработал 63 млн рублей. Ранее от мандата депутата регионального парламента отказался единоросс Сергей Романов. Источники связывали его отставку с наличием зарубежных активов. У Руссу также имеется недвижимость в Германии.
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