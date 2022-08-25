Некрасовский мост закрыт для пешеходов, но люди продолжают им пользоваться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане некоторые горожане продолжают ходить Некрасовскому мосту, который во время ремонта частично открыли только для транспорта. Об этом рассказал корреспондент URA.RU.

«Некоторые пешеходы живут возле моста. Они говорят, что им неудобно делать большой крюк, чтобы перебраться на другую сторону моста, поэтому идут по нему», — сообщил корреспондент.

В пресс-службе мэрии URA.RU напомнили, что Некрасовский путепровод открыт только для движения автомобильного транспорта, для пешеходов он закрыт. Там установлены соответствующие знаки. «Пешеходная часть моста загорожена для прохода сеткой. Сейчас ведутся работы на боковых консолях путепровода, поэтому находиться там пешеходам нельзя, это опасно. Подрядчику еще раз указано на то, чтобы были приняты все необходимые меры по недопуску на путепровод пешеходов», — рассказали в мэрии. Представители администрации попросили горожан выбирать обходные пути, а не рисковать своими жизнью и здоровьем.

Ремонт моста планируют завершить в октябре. 25 августа его частично открыли для автомобилистов. Ранее пешеходы переходили на ремонтируемом мосту провал через через перекинутые строительные доски. До этого курганцы на мосту перелазили торчащую арматуру.

Некоторые пешеходы говорят, что живут возле моста и поэтому для них места обхода расположены далеко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU