В Кремле не собираются наказывать россиян, уехавших из России

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведется дискуссий по ограничениям для граждан, покинувших страну из-за мобилизации Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

В Кремле не ведется дискуссий насчет введения ограничений для покинувших Россию граждан. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В Кремле на этот счет никаких дискуссий и обсуждений не ведется», — уточнил он в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Ранее сенатор Андрей Клишас заявил, что уехавшие не должны получать различные бонусы за свое возвращение. В России с 21 сентября по 28 октября проходила частичная мобилизация в связи с проведением спецоперации на территории Украины. На фоне мобилизации часть россиян покинули страну.

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В Кремле не ведется дискуссий насчет введения ограничений для покинувших Россию граждан. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В Кремле на этот счет никаких дискуссий и обсуждений не ведется», — уточнил он в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее сенатор Андрей Клишас заявил, что уехавшие не должны получать различные бонусы за свое возвращение. В России с 21 сентября по 28 октября проходила частичная мобилизация в связи с проведением спецоперации на территории Украины. На фоне мобилизации часть россиян покинули страну.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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