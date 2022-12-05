В Кремле не собираются наказывать россиян, уехавших из России

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведется дискуссий по ограничениям для граждан, покинувших страну из-за мобилизации
новость из сюжетаМобилизация в России
В Кремле не ведется дискуссий насчет введения ограничений для покинувших Россию граждан. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В Кремле на этот счет никаких дискуссий и обсуждений не ведется», — уточнил он в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее сенатор Андрей Клишас заявил, что уехавшие не должны получать различные бонусы за свое возвращение. В России с 21 сентября по 28 октября проходила частичная мобилизация в связи с проведением спецоперации на территории Украины. На фоне мобилизации часть россиян покинули страну.