В Челябинске определились с ценами на новогодние корпоративы

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Банкетные залы и рестораны открыли бронь билетов на новогодние корпоративы Фото:

В Челябинске определились с ценами на индивидуальные и сборные предновогодние корпоративы. Самым дешевым вариантом отпраздновать наступающий праздник станет покупка билета в ресторан «Старый Ереван» — от 1500 рублей за человека. Корпоративы в заведении начинают проводить 9 декабря.

Ресторан «Максимилианс» возьмет 3900 рублей за человека, здесь цена формируется для группы не менее 10 персон. Меню составляют для каждой компании, а в стоимость входит развлекательная программа. В «Хачапури тетушки Марико» билет на сборный корпоратив стоит также, как и в новогоднюю ночь — 4950 рублей за взрослого. За эту цену гости получат развлекательную программу, меню и безлимитные напитки. Конгресс-отель «Малахит» проводит сборные корпоративы 19 и 20 декабря. Стоимость за «все включено» 3700 рублей на гостя.

В ресторане гранд-отеля «Видгоф» за билет просят 6500 рублей, в которые входит меню и праздничная программа. На индивидуальный корпоратив в этом заведении осталось только шести свободных дат с банкетными залами от 50 человек, предложение начинаются от 5 тысяч рублей. В SMOLI NOPARK 29 декабря за место на сборном банкете придется отдать 4200 рублей. В билет также включена шоу-программа и живая музыка. За индивидуальный корпоратив здесь возьмут минимум 3 000 рублей за человека, с вечерней программой и меню.

Стоимость на индивидуальные корпоративы начинается от 1890 рублей в банкетном ресторане «Густо место». В стоимость входит развлекательная программа, салат, горячее и закуски. Отель «Альбион» просит 2 тысячи рублей за человека, предлагая шоу-программу, меню из четырех позиций и безалкогольные напитки. Алкоголь разрешают принести свой, но пробковый сбор не возьмут только при заказе банкета свыше 30 тысяч рублей. В «Маркштадте» минимальная цена составляет 3950 рублей. Меню банкета из четырех блюд и напитков предлагается на выбор.

Ранее челябинские базы отдыха озвучили цены на новогодние туры. Цены начинаются от десяти тысяч рублей на двоих за суточную аренду номера.

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В Челябинске определились с ценами на индивидуальные и сборные предновогодние корпоративы. Самым дешевым вариантом отпраздновать наступающий праздник станет покупка билета в ресторан «Старый Ереван» — от 1500 рублей за человека. Корпоративы в заведении начинают проводить 9 декабря. Ресторан «Максимилианс» возьмет 3900 рублей за человека, здесь цена формируется для группы не менее 10 персон. Меню составляют для каждой компании, а в стоимость входит развлекательная программа. В «Хачапури тетушки Марико» билет на сборный корпоратив стоит также, как и в новогоднюю ночь — 4950 рублей за взрослого. За эту цену гости получат развлекательную программу, меню и безлимитные напитки. Конгресс-отель «Малахит» проводит сборные корпоративы 19 и 20 декабря. Стоимость за «все включено» 3700 рублей на гостя. В ресторане гранд-отеля «Видгоф» за билет просят 6500 рублей, в которые входит меню и праздничная программа. На индивидуальный корпоратив в этом заведении осталось только шести свободных дат с банкетными залами от 50 человек, предложение начинаются от 5 тысяч рублей. В SMOLI NOPARK 29 декабря за место на сборном банкете придется отдать 4200 рублей. В билет также включена шоу-программа и живая музыка. За индивидуальный корпоратив здесь возьмут минимум 3 000 рублей за человека, с вечерней программой и меню. Стоимость на индивидуальные корпоративы начинается от 1890 рублей в банкетном ресторане «Густо место». В стоимость входит развлекательная программа, салат, горячее и закуски. Отель «Альбион» просит 2 тысячи рублей за человека, предлагая шоу-программу, меню из четырех позиций и безалкогольные напитки. Алкоголь разрешают принести свой, но пробковый сбор не возьмут только при заказе банкета свыше 30 тысяч рублей. В «Маркштадте» минимальная цена составляет 3950 рублей. Меню банкета из четырех блюд и напитков предлагается на выбор. Ранее челябинские базы отдыха озвучили цены на новогодние туры. Цены начинаются от десяти тысяч рублей на двоих за суточную аренду номера.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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