Курганские депутаты срочно собрались из-за бюджета

Депутаты Курганской городской думы собрались на внеочередное заседание 5 декабря. Обсуждали изменение городского бюджета на этот год в связи с выделением дополнительных денег на благоустройство. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«В повестке у нас один вопрос, который касается внесения изменений в бюджет города. Мы выходим на конец года. Изначально бюджет на этот год составлял восемь миллиардов рублей. Сейчас — 13 миллиардов. Такие экстренные заседания мы вынуждены проводить. Это все во благо тем изменениям, которые мы видим в городе», — сказал в начале заседания председатель гордумы Игорь Прозоров.
Директор департамента финансов и имущества Игорь Зворыгин сообщил, что по программе «Формирование комфортной городской среды» Кургану выделяют дополнительно 2 миллиона 297 тысяч рублей. «Кроме того, в бюджете на 2023 и 2024 года корректируется программа стимулирования жилищного строительства», — отметил чиновник. Депутаты проголосовали за внесение изменений единогласно.
Ранее URA.RU писало, что очередное заседание курганской гордумы прошло 30 ноября. На нем утвердили новую льготу для ветеранов спецоперации.
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