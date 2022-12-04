Курганские депутаты срочно собрались из-за бюджета

Курганские депутаты внесли изменения в городской бюджет

Депутаты городской думы Кургана собрались на внеочередное заседание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Курганской городской думы собрались на внеочередное заседание 5 декабря. Обсуждали изменение городского бюджета на этот год в связи с выделением дополнительных денег на благоустройство. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«В повестке у нас один вопрос, который касается внесения изменений в бюджет города. Мы выходим на конец года. Изначально бюджет на этот год составлял восемь миллиардов рублей. Сейчас — 13 миллиардов. Такие экстренные заседания мы вынуждены проводить. Это все во благо тем изменениям, которые мы видим в городе», — сказал в начале заседания председатель гордумы Игорь Прозоров.

Директор департамента финансов и имущества Игорь Зворыгин сообщил, что по программе «Формирование комфортной городской среды» Кургану выделяют дополнительно 2 миллиона 297 тысяч рублей. «Кроме того, в бюджете на 2023 и 2024 года корректируется программа стимулирования жилищного строительства», — отметил чиновник. Депутаты проголосовали за внесение изменений единогласно.

Ранее URA.RU писало, что очередное заседание курганской гордумы прошло 30 ноября. На нем утвердили новую льготу для ветеранов спецоперации.