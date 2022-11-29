В Кургане ветераны спецоперации получат новую льготу

Жители Кургана, которые стали инвалидами во время спецоперации на Украине, в 2023 году получат право на бесплатный проезд в автобусах. Об этом стало известно 30 ноября на заседании гордумы, передает корреспондент URA.RU.
«Были внесены дополнения от 21 ноября, к инвалидам боевых действий отнесены военнослужащие, ставшие инвалидами в следствии ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении задач <…> на территории проведения специальной военной операции», — объяснил директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков. Инвалиды СВО смогут воспользоваться льготой в 2023 году.
Данные изменения были ранее внесены на федеральном уровне, поэтому эти поправки в закон обсуждали и приняли на заседании. У тех, кто получит льготу, будет именной бесплатный проездной билет. Такие же проездные есть, в том числе и у ветеранов Великой Отечественной войны.
С 24 февраля Россия проводит спецоперацию, которая, по словам представителей Правительства РФ, проводится для защиты населения Донбасса. Ранее депутаты облдумы предложили внести поправки в федеральный закон, которые позволят распространить льготный период на выплаты кредитов для мобилизованных и их семей и на проценты по кредитам. Предложение депутатов рассмотрят в Совете Федерации.
Все главные новости Курганской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/Kurganistan45