В Кургане ветераны спецоперации получат новую льготу

30 ноября 2022 в 15:11 Размер текста - 17 +

Новая льгота связана с проездом в автобусе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Кургана, которые стали инвалидами во время спецоперации на Украине, в 2023 году получат право на бесплатный проезд в автобусах. Об этом стало известно 30 ноября на заседании гордумы, передает корреспондент URA.RU. «Были внесены дополнения от 21 ноября, к инвалидам боевых действий отнесены военнослужащие, ставшие инвалидами в следствии ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении задач <…> на территории проведения специальной военной операции», — объяснил директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков. Инвалиды СВО смогут воспользоваться льготой в 2023 году. Данные изменения были ранее внесены на федеральном уровне, поэтому эти поправки в закон обсуждали и приняли на заседании. У тех, кто получит льготу, будет именной бесплатный проездной билет. Такие же проездные есть, в том числе и у ветеранов Великой Отечественной войны. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию, которая, по словам представителей Правительства РФ, проводится для защиты населения Донбасса. Ранее депутаты облдумы предложили внести поправки в федеральный закон, которые позволят распространить льготный период на выплаты кредитов для мобилизованных и их семей и на проценты по кредитам. Предложение депутатов рассмотрят в Совете Федерации.

Жители Кургана, которые стали инвалидами во время спецоперации на Украине, в 2023 году получат право на бесплатный проезд в автобусах. Об этом стало известно 30 ноября на заседании гордумы, передает корреспондент URA.RU. «Были внесены дополнения от 21 ноября, к инвалидам боевых действий отнесены военнослужащие, ставшие инвалидами в следствии ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении задач <…> на территории проведения специальной военной операции», — объяснил директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков. Инвалиды СВО смогут воспользоваться льготой в 2023 году. Данные изменения были ранее внесены на федеральном уровне, поэтому эти поправки в закон обсуждали и приняли на заседании. У тех, кто получит льготу, будет именной бесплатный проездной билет. Такие же проездные есть, в том числе и у ветеранов Великой Отечественной войны. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию, которая, по словам представителей Правительства РФ, проводится для защиты населения Донбасса. Ранее депутаты облдумы предложили внести поправки в федеральный закон, которые позволят распространить льготный период на выплаты кредитов для мобилизованных и их семей и на проценты по кредитам. Предложение депутатов рассмотрят в Совете Федерации.