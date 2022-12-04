Тюменские депутаты планируют ликвидировать три деревни

Три деревни планируется упразднить в Уватском районе Тюменской области. Соответствующий законопроект внесен депутатами районной думы в региональный парламент.
«Упразднить деревни Герасимовка, Калемьяга, Нефедова, расположенных в границах территории Уватского муниципального района Тюменской области», — говорится в документе. Причиной ликвидации называется прекращение существования населенных пунктов.
Законопроект поступил в думский комитет по государственному строительству и местному самоуправлению. Ожидается, что документ будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний.
Ранее URA.RU писало, что депутаты Тюменской областной думы ликвидировали деревню Шалашина и поселок Мирный, входящие в состав Абатского района. При этом часть парламентариев выступила против решения.
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