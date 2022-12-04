04 декабря 2022
03 декабря 2022

Тюменские депутаты планируют ликвидировать три деревни

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снос заброшенных домов на улице Российской. Челябинск , снос дома, сгоревший дом, реновация, заброшенные дома
Населенные пункты фактически перестали существовать Фото:

Три деревни планируется упразднить в Уватском районе Тюменской области. Соответствующий законопроект внесен депутатами районной думы в региональный парламент.

«Упразднить деревни Герасимовка, Калемьяга, Нефедова, расположенных в границах территории Уватского муниципального района Тюменской области», — говорится в документе. Причиной ликвидации называется прекращение существования населенных пунктов.

Законопроект поступил в думский комитет по государственному строительству и местному самоуправлению. Ожидается, что документ будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний.

Ранее URA.RU писало, что депутаты Тюменской областной думы ликвидировали деревню Шалашина и поселок Мирный, входящие в состав Абатского района. При этом часть парламентариев выступила против решения.

Все главные новости Тюменской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii 

Три деревни планируется упразднить в Уватском районе Тюменской области. Соответствующий законопроект внесен депутатами районной думы в региональный парламент. «Упразднить деревни Герасимовка, Калемьяга, Нефедова, расположенных в границах территории Уватского муниципального района Тюменской области», — говорится в документе. Причиной ликвидации называется прекращение существования населенных пунктов. Законопроект поступил в думский комитет по государственному строительству и местному самоуправлению. Ожидается, что документ будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний. Ранее URA.RU писало, что депутаты Тюменской областной думы ликвидировали деревню Шалашина и поселок Мирный, входящие в состав Абатского района. При этом часть парламентариев выступила против решения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...