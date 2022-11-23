В Тюменской области ликвидировали две деревни

Населенные пункты стали нежилыми в конце ХХ века Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты Тюменской областной думы ликвидировали деревню Шалашина и поселок Мирный, входящие в состав Абатского района. Решение было принято 24 ноября на заседании регионального парламента, которое транслируется онлайн.

«Законопроект внесен думой Абатского муниципального района в целях упразднения следующих населенных пунктов: деревни Шалашина Коневского сельского поселения и поселка Мирный Ленинского сельского поселения в связи с прекращением ими существования», — говорится в документе. По словам главы муниципальной думы Игоря Васильева, деревня фактически стала нежилой в конце 80-х годов ХХ века, а поселок — в середине 90-х.

Против упразднения деревень выступила фракция ЛДПР. «Эти населенные пункты создавали наши предки. Делать вид, что их ликвидация — это нормально, неправильно. Нужно приложить все усилия по сохранению наших деревень», — высказался замглавы фракции Иван Вершинин.

По уточнению единоросса Владимира Ульянова, эти населенные пункты создавались в советское время под определенные колхозы и совхозы. «Когда в начале 90-х годов колхозы и совхозы закрылись, крестьяне оттуда уехали. Обратно туда народ не вернуть», — объяснил депутат. В итоге решение о ликвидации было принято большинством голосов.