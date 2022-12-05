Германия пытается перетянуть на свою сторону одного из главных союзников России

Spiegel: Германия хочет сделать из Индии близкого союзника

05 декабря 2022 в 16:36 Размер текста - 17 +

МИД Германии выразил желание сделать Индию близким союзником Фото: Николай Бастриков © URA.RU На фоне проведения Россией спецоперации Германия пытается сделать Индию своим близким союзником. Об этом пишет немецкое издание Spiegel со ссылкой на министра иностранных дел Германии Анналену Бербок. «Анналена Бербок во время поездки в Нью-Дели выступила за Индию, как за близкого союзника и ценного партнера. «В настоящее время Индия не только берет на себя председательство в G20, но и несет глобальную ответственность», — передает слова Бербок издание Spiegel . Кроме того, страны планируют расширить взаимодействие по вопросам энергетики, а Германия привлечет из Индии высококвалифицированных специалистов, упростив для них возможность миграции. По замечанию Spiegel, Индия — одно из немногих исключений в мировой политике, поскольку страна не поддерживает западные санкции против РФ. Ранее экс-посол Франции в России Сильви Берманн заявил, что страны Запада провалили изоляцию России, поскольку Индия, Китай и ряд других государств все еще продолжают игнорировать западные санкции. Также Индия продолжила закупать у России нефть, несмотря на позицию Запада.

На фоне проведения Россией спецоперации Германия пытается сделать Индию своим близким союзником. Об этом пишет немецкое издание Spiegel со ссылкой на министра иностранных дел Германии Анналену Бербок. «Анналена Бербок во время поездки в Нью-Дели выступила за Индию, как за близкого союзника и ценного партнера. «В настоящее время Индия не только берет на себя председательство в G20, но и несет глобальную ответственность», — передает слова Бербок издание Spiegel. Кроме того, страны планируют расширить взаимодействие по вопросам энергетики, а Германия привлечет из Индии высококвалифицированных специалистов, упростив для них возможность миграции. По замечанию Spiegel, Индия — одно из немногих исключений в мировой политике, поскольку страна не поддерживает западные санкции против РФ. Ранее экс-посол Франции в России Сильви Берманн заявил, что страны Запада провалили изоляцию России, поскольку Индия, Китай и ряд других государств все еще продолжают игнорировать западные санкции. Также Индия продолжила закупать у России нефть, несмотря на позицию Запада.