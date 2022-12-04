04 декабря 2022

В свердловском городе школьников отправили на карантин

В Нижней Салде 12 классов общеобразовательных организаций и одну группу детсада вывели на карантин
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил новый образовательный центр №7. Челябинск, урок, класс, ученики, школа, занятия, старшеклассники
Детей из Нижней Салды вывели на карантин Фото:

В школе Нижней Салды (Свердловская область) на карантин закрыли 12 классов. Также на изоляцию вывели одну группу детского сада.

«В Нижней Салде на карантин закрыли три класса из „Центра образования“ №7, два класса из „Средней общеобразовательной школы“ №10 и семь классов из гимназии. Также одну группу из детского сада „Росинка“ отправили на изоляцию», — сообщает «Городской вестник Нижняя Салда, Верхняя Салда» в социальной сети «ВКонтакте».

В образовательных организациях комментировать выход детей на карантин отказались. Связаться с управлением образования администрации городского округа Нижняя Салда корреспонденту URA.RU не удалось.

Ранее агентство сообщало, что в свердловском городе ввели масочный режим для взрослых. Причиной стало превышение порога заболеваемости ОРВИ и гриппом.

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В школе Нижней Салды (Свердловская область) на карантин закрыли 12 классов. Также на изоляцию вывели одну группу детского сада. «В Нижней Салде на карантин закрыли три класса из „Центра образования“ №7, два класса из „Средней общеобразовательной школы“ №10 и семь классов из гимназии. Также одну группу из детского сада „Росинка“ отправили на изоляцию», — сообщает «Городской вестник Нижняя Салда, Верхняя Салда» в социальной сети «ВКонтакте». В образовательных организациях комментировать выход детей на карантин отказались. Связаться с управлением образования администрации городского округа Нижняя Салда корреспонденту URA.RU не удалось. Ранее агентство сообщало, что в свердловском городе ввели масочный режим для взрослых. Причиной стало превышение порога заболеваемости ОРВИ и гриппом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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