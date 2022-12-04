04 декабря 2022
03 декабря 2022

В Тюмени пресекли отправку зерна в Ирак

© Служба новостей «URA.RU»
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Погрузка зерна пшенницы в сухогрузы в международном, мультимодальном порту Ростова на Дону, для экспорта в Турцию, пшеница, зерно, погрузка
Управление Россельхознадзора по Тюменской области остановило поставку 135 тонн зерна в Ирак Фото:

В Тюменской области пресекли контрабанду 135 тонн зерна в Ирак. Об этом URA.RU сообщили в Управлении Россельхознадзора по Тюменской области.

«С целью подтверждения соответствия сопроводительных документов по идентификации зерна (СДИЗ), а также для подтверждения качества и безопасности экспортируемой продукции, в Управление был представлен полный пакет документов. По результатам межведомственных мероприятий было установлено, что филиал лаборатории Россельхознадзора не проводил исследования указанной партии зерна и не выдавал протоколы испытаний. Под идентичными номерами проведены исследования для другого заявителя и другой продукции, что свидетельствует о возможных признаках фальсификации», — сообщает пресс-служба ведомства.

По информации управления, сопроводительные документы поставки аннулированы. Материалы переданы в правоохранительные органы для установления обстоятельств.

Ранее URA.RU сообщало, что Россия будет сотрудничать с Ираком в ядерной сфере. Директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак заявил о готовности России поставлять в Ирак изотопы и помогать в области неэнергетического применения ядерной энергии.

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В Тюменской области пресекли контрабанду 135 тонн зерна в Ирак. Об этом URA.RU сообщили в Управлении Россельхознадзора по Тюменской области. «С целью подтверждения соответствия сопроводительных документов по идентификации зерна (СДИЗ), а также для подтверждения качества и безопасности экспортируемой продукции, в Управление был представлен полный пакет документов. По результатам межведомственных мероприятий было установлено, что филиал лаборатории Россельхознадзора не проводил исследования указанной партии зерна и не выдавал протоколы испытаний. Под идентичными номерами проведены исследования для другого заявителя и другой продукции, что свидетельствует о возможных признаках фальсификации», — сообщает пресс-служба ведомства. По информации управления, сопроводительные документы поставки аннулированы. Материалы переданы в правоохранительные органы для установления обстоятельств. Ранее URA.RU сообщало, что Россия будет сотрудничать с Ираком в ядерной сфере. Директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак заявил о готовности России поставлять в Ирак изотопы и помогать в области неэнергетического применения ядерной энергии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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