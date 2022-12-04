В Тюмени пресекли отправку зерна в Ирак

Управление Россельхознадзора по Тюменской области остановило поставку 135 тонн зерна в Ирак Фото: Сергей Венявский © URA.RU

В Тюменской области пресекли контрабанду 135 тонн зерна в Ирак. Об этом URA.RU сообщили в Управлении Россельхознадзора по Тюменской области.

«С целью подтверждения соответствия сопроводительных документов по идентификации зерна (СДИЗ), а также для подтверждения качества и безопасности экспортируемой продукции, в Управление был представлен полный пакет документов. По результатам межведомственных мероприятий было установлено, что филиал лаборатории Россельхознадзора не проводил исследования указанной партии зерна и не выдавал протоколы испытаний. Под идентичными номерами проведены исследования для другого заявителя и другой продукции, что свидетельствует о возможных признаках фальсификации», — сообщает пресс-служба ведомства.

По информации управления, сопроводительные документы поставки аннулированы. Материалы переданы в правоохранительные органы для установления обстоятельств.

Ранее URA.RU сообщало, что Россия будет сотрудничать с Ираком в ядерной сфере. Директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак заявил о готовности России поставлять в Ирак изотопы и помогать в области неэнергетического применения ядерной энергии.