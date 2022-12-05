В челябинских военкоматах сообщат места службы мобилизованных их родственникам

Военкоматы назовут номер военной части для отправки писем мобилизованным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Военные комиссариаты Челябинской области сообщат о местах службы мобилизованных их родственникам для отправки писем. Об этом URA.RU сообщили в областном военкомате.

«Организована работа по доставке почтовых отправлений военнослужащим — участникам специальной военной операции. Для уточнения номера войсковой части, где проходят службу призванные военнослужащие, рекомендуется обращаться в военный комиссариат по месту призыва военнослужащего», — сообщили URA.RU в военном комиссариате области.

Там отметили, что данная инициатива реализует права военнослужащих на личную переписку с членами семей. Работа по доставке лежит на фельдъегерско-почтовой связи и АО «Почта России».

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля. Как сообщил президент РФ Владимир Путин, ее главной целью является защита жителей освобожденных территорий от украинской агрессии.