В челябинских военкоматах сообщат места службы мобилизованных их родственникам

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Отправка мобилизованных из Калининского военкомата. Челябинск, призывники, амуниция, обмундирование, рюкзак, коврик, мобилизация, мобилизованные
Военкоматы назовут номер военной части для отправки писем мобилизованным Фото:

Военные комиссариаты Челябинской области сообщат о местах службы мобилизованных их родственникам для отправки писем. Об этом URA.RU сообщили в областном военкомате.

«Организована работа по доставке почтовых отправлений военнослужащим — участникам специальной военной операции. Для уточнения номера войсковой части, где проходят службу призванные военнослужащие, рекомендуется обращаться в военный комиссариат по месту призыва военнослужащего», — сообщили URA.RU в военном комиссариате области.

Там отметили, что данная инициатива реализует права военнослужащих на личную переписку с членами семей. Работа по доставке лежит на фельдъегерско-почтовой связи и АО «Почта России».

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля. Как сообщил президент РФ Владимир Путин, ее главной целью является защита жителей освобожденных территорий от украинской агрессии.

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Военные комиссариаты Челябинской области сообщат о местах службы мобилизованных их родственникам для отправки писем. Об этом URA.RU сообщили в областном военкомате. «Организована работа по доставке почтовых отправлений военнослужащим — участникам специальной военной операции. Для уточнения номера войсковой части, где проходят службу призванные военнослужащие, рекомендуется обращаться в военный комиссариат по месту призыва военнослужащего», — сообщили URA.RU в военном комиссариате области. Там отметили, что данная инициатива реализует права военнослужащих на личную переписку с членами семей. Работа по доставке лежит на фельдъегерско-почтовой связи и АО «Почта России». Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля. Как сообщил президент РФ Владимир Путин, ее главной целью является защита жителей освобожденных территорий от украинской агрессии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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